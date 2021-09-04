我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

假裝修真竊財 芝華人屋主損失慘重

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥第九警分局提醒民眾，留意假裝修真竊財。(pexels)
芝加哥第九警分局提醒民眾，留意假裝修真竊財。(pexels)

芝加哥第九警分局指出，華埠地區近來有多起民眾舉報遭詐騙案件，其中一名華人長者遭佯裝工人的詐騙份子偷走巨額現金與財物，另有華人房東險遭假租客騙走兩個月房租，警局呼籲民眾提高警覺。

警局報案紀錄顯示，受害的華人長者陳述，日前他在自家門前樹下納涼，突然有一名西語裔男性走過來說，「你好，某某先生」，他第一時間覺得回問「你怎麼知道我姓什麼？」對方答，「你忘了去年我曾經幫你換過屋頂？」這名華翁信以為真。

接著對方詢問「有沒有什麼裝修工作需要幫忙的？」剛好華翁近期因為先前說好要幫他裝修房子的工人，遲遲拖延開工，心想「既然去年他有做過我的活，那找他也行」，華翁當場告知，的確有裝修需要人手，這名西語裔男子隨即應允立刻準備合約。

根據警方報案紀錄，華翁稱該名西語裔男子果然在幾小時以後，就拿了合約書來給他檢查，兩人就在華翁家門口仔細研究契約，沒料到這時該名男子同夥兩人，偷偷潛入華翁家中，迅速盜走總值不斐的現金與財物，華翁說，後來在屋中的妻子雖然發現有人偷東西，但因對方人高馬大，年紀大的另一半根本不敢吭聲，只好眼睜睜看著歹徒得逞。

至於為何詐騙者知道他的姓氏？華翁事後推測，對方應該是看到他房子門口寫了姓氏，才會自然叫出他的姓，其實彼此根本不認識。

租屋詐騙也是十分常見的騙局，一名華人房東Jennifer向本報記者說，過去一年多因為疫情，她暫時停止出租位於華埠的一間房子，兩周前她決定重新出租該單位，因此從許多人使用的Craigslist網站貼出廣告，「才剛上傳第一天，就接到五通有意承租的電話」，Jeniffer說，很奇怪的是，每個打電話來的潛在租客，都不要求到場看房。

Jennifer說，信用評估是尋找合適租客不可免除的措施，但透過網路表示要租下房屋者，有的一提到要對其進行信用評估就消失了，有的租客還要求房東必須提供個資，有的則說決定要承租，會直接寄支票過來，但要求房東把多付的金額轉匯回房客。

她說，與家人及從事警務工作的朋友討論後，初步判定這些全是詐騙手法，她也希望屆自己的經驗，提醒其他華人房東提高警覺。

華人 詐騙 房東

上一則

德州失業救濟加長措施 9月11日截止

延伸閱讀

反罷免衝刺 紐森訪金山華埠 拜會僑領、商戶

反罷免衝刺 紐森訪金山華埠 拜會僑領、商戶
屋崙86歲華翁雷伯 失蹤1天後找到了

屋崙86歲華翁雷伯 失蹤1天後找到了
反罷免衝刺 加州州長紐森走訪金山華埠

反罷免衝刺 加州州長紐森走訪金山華埠
「謝謝保護社區」屋崙社安隊護華埠有功 州長表揚

「謝謝保護社區」屋崙社安隊護華埠有功 州長表揚
點亮中國城 搶在中秋節前掛燈

點亮中國城 搶在中秋節前掛燈
華埠安全夜活動下周回歸 增警民互信、互動

華埠安全夜活動下周回歸 增警民互信、互動

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

他們47周年遊輪婚慶 困希臘兩度隔離自嘲在監獄度過

2021-08-29 19:53

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情