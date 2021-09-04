假裝修真竊財 芝華人屋主損失慘重

芝加哥第九警分局提醒民眾，留意假裝修真竊財。(pexels)

芝加哥第九警分局指出，華埠地區近來有多起民眾舉報遭詐騙 案件，其中一名華人 長者遭佯裝工人的詐騙份子偷走巨額現金與財物，另有華人房東 險遭假租客騙走兩個月房租，警局呼籲民眾提高警覺。

警局報案紀錄顯示，受害的華人長者陳述，日前他在自家門前樹下納涼，突然有一名西語裔男性走過來說，「你好，某某先生」，他第一時間覺得回問「你怎麼知道我姓什麼？」對方答，「你忘了去年我曾經幫你換過屋頂？」這名華翁信以為真。

接著對方詢問「有沒有什麼裝修工作需要幫忙的？」剛好華翁近期因為先前說好要幫他裝修房子的工人，遲遲拖延開工，心想「既然去年他有做過我的活，那找他也行」，華翁當場告知，的確有裝修需要人手，這名西語裔男子隨即應允立刻準備合約。

根據警方報案紀錄，華翁稱該名西語裔男子果然在幾小時以後，就拿了合約書來給他檢查，兩人就在華翁家門口仔細研究契約，沒料到這時該名男子同夥兩人，偷偷潛入華翁家中，迅速盜走總值不斐的現金與財物，華翁說，後來在屋中的妻子雖然發現有人偷東西，但因對方人高馬大，年紀大的另一半根本不敢吭聲，只好眼睜睜看著歹徒得逞。

至於為何詐騙者知道他的姓氏？華翁事後推測，對方應該是看到他房子門口寫了姓氏，才會自然叫出他的姓，其實彼此根本不認識。

租屋詐騙也是十分常見的騙局，一名華人房東Jennifer向本報記者說，過去一年多因為疫情，她暫時停止出租位於華埠的一間房子，兩周前她決定重新出租該單位，因此從許多人使用的Craigslist網站貼出廣告，「才剛上傳第一天，就接到五通有意承租的電話」，Jeniffer說，很奇怪的是，每個打電話來的潛在租客，都不要求到場看房。

Jennifer說，信用評估是尋找合適租客不可免除的措施，但透過網路表示要租下房屋者，有的一提到要對其進行信用評估就消失了，有的租客還要求房東必須提供個資，有的則說決定要承租，會直接寄支票過來，但要求房東把多付的金額轉匯回房客。

她說，與家人及從事警務工作的朋友討論後，初步判定這些全是詐騙手法，她也希望屆自己的經驗，提醒其他華人房東提高警覺。