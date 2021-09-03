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紀念芝城首位女華醫 改造林海丁公園破土

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
第三區區長道威爾(右二)、梅霄兒(右三)、德堡大學校長伊斯特班(左三)、伊州州眾議員馬靜儀(左二)等人，應邀參與林海丁公園改造破土典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
第三區區長道威爾(右二)、梅霄兒(右三)、德堡大學校長伊斯特班(左三)、伊州州眾議員馬靜儀(左二)等人，應邀參與林海丁公園改造破土典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公園管理局日前在位於州街(State St.)夾18街口的「林海丁公園」(Margaret Hie Ding Lin Park，音譯)，舉行改造動工儀式，這座為紀念芝加哥早期首位華人女醫生林海丁而命名的公園，因曾拍攝籃球巨星喬登影片而廣為人知，公園管理局表示，新的公園將與德堡大學合作，計畫推出大小兩座球場，並美化栽植花草樹木，不僅讓「林海丁」服務社區精神延續，也將藉此提升公眾休閒與健康。

林海丁公園改造動工儀式，由芝加哥第三區區長道威爾(Pat Dowell)、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥公園局局長凱利(Michael Kelly)、德堡大學(DePaul University)新任的亞裔校長伊斯特班(Gabriel Esteban)，以及與林海丁熟識的前培德學校校長梅霄兒共同參與。

道威爾說，這座公園是許多籃球愛好者最喜歡的球場之一，不過，該公園設立超過50年，不論是球場地面、四周矮牆都已年久失修，整體規劃也顯得不合時宜，經過南環區民眾聯名，並獲得芝加哥公園管理局、德堡大學協助後，改造工程即日起展開，預計明年春天可完工使用。

當天開工儀式特別邀請了少數仍然認識林海丁醫生的梅霄兒出席介紹其背景與經歷，梅霄兒說，林海丁來自中國福州，出生於1888年，她1907年從福州學院畢業後，即赴美留學，梅霄兒說，當時她的阿姨與林海丁搭乘同一艘船到美國，也因此建立兩家人的關係。

芝加哥首位女華醫林海丁，曾在2004年獲選列入芝加哥耆老名人榜。(芝加哥婦女月官...
芝加哥首位女華醫林海丁，曾在2004年獲選列入芝加哥耆老名人榜。(芝加哥婦女月官網截圖 )
改造後的林海丁公園，將有兩座大小籃球場。(特派員黃惠玲／攝影)
改造後的林海丁公園，將有兩座大小籃球場。(特派員黃惠玲／攝影)

林海丁抵美後就讀芝加哥伊州大學醫學院，成為20世紀初美國第一批就讀醫學院的華人，也是當時為數不多的華人醫學女博士。醫學院畢業，她到芝加哥聖瑪麗婦幼醫院實習，1921年返回福州，並在家鄉創辦了婦幼醫院，20年後，林海丁再度回到芝城定居。

梅霄兒說，林海丁回到芝加哥後，陸續在芝加哥伊大醫學院、伊州公共福利廳、庫克郡橡樹公園醫院工作，工作之餘，熱心投入推動華人社區診所，舉辦義診服務。

林海丁公園位於18街夾州街口。(特派員黃惠玲／攝影)
林海丁公園位於18街夾州街口。(特派員黃惠玲／攝影)

1964年，76歲的林海丁獲選列入芝加哥市耆老名人堂(Senior Citizens Hall of Fame in Chicago)，1973年過世。芝市政府2004年為表彰該市卓越貢獻的優秀婦女，將這座南環區的公園命名為「林海丁公園」。

該座公園地址：1735 S State St.，相關公園改建信息，可查詢：https://reurl.cc/XWOQDj。

梅霄兒說，她在10多歲時，因家人關係就認識了林海丁醫生。(特派員黃惠玲／攝影)
梅霄兒說，她在10多歲時，因家人關係就認識了林海丁醫生。(特派員黃惠玲／攝影)

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