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伊州南部疫情升溫 ICU病床告急

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
南伊州醫療公司旗下的兩家大規模醫院，ICU病床已經不敷使用。(南伊州醫療公司臉書)
南伊州醫療公司旗下的兩家大規模醫院，ICU病床已經不敷使用。(南伊州醫療公司臉書)

伊利諾州南部郡縣的醫護人員表示，當地加護病房(ICU)已經不敷使用，導致他們必須推遲許多已經排定的非緊急手術，甚至拒收新的患者。此外，受到伊州確診人數仍然居高不下影響，原本從6月延期到10月舉行的芝加哥同性戀大遊行，宣布取消。

統計指出，到9月1日為止，南部地區的加護病房僅剩7%可用，而平均一周的ICU可用率更只有6%，甚至曾出現該區22家醫院，僅剩一床ICU的緊急情況。

伊州全州1日晚間可用的加護病床率則為17%，伊州衛生廳表示，一旦ICU病床剩不到兩成可用時，就應該特別留意。

在南部擁有規模最大兩家醫院的南伊州醫療公司(Southern Illinois Healthcare)首席護理長哈爾(Jennifer Harre)說，該公司兩家分別位於卡本代爾(Canbondale)與賀林(Herrin)的醫院，共收治了30名加護病床患者，事實上兩家醫院僅有29個ICU病床，也就是說，另一名重症患者不得不安排到其他臨時設置的病床入住。

她說，該醫療公司已經向州府申請增加人手，包括護士、護士助理、呼吸治療師等，新增人員可望於下周抵達，此外，該醫療公司還推遲了一些非緊急手術，因無多餘病床，導致急診室時常人滿為患。

哈爾說，目前住進加護病房的新冠患者有22位，除了三名接種疫苗外，其他都未曾施打新冠疫苗，她感慨說，「其實這種情況是可以避免的」。

除了收治當地的患者，南伊州醫療公司每天還會接到其他醫院來電尋找多餘床位的電話，「我們盡可能接收病人，但現在不得不拒絕大多數的要求」。

目前南伊州的新冠住院率為10萬人中有41個，非常接近去年感恩節後的高峰43個。

去年因疫情取消的芝加哥同性戀大遊行，原本今年延遲到10月3日推出，隨著疫情升溫，主辦單位1日宣布，停辦2021年的大遊行，連續取消兩年的該場活動，預計明年6月26日再恢復舉辦。

伊州 遊行 疫情

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