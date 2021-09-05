我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

第二十屆芝加哥龍舟賽落幕 感謝贊助商，讓活動順利圆满

本報芝加哥訊
第二十屆芝加哥龍舟賽圓滿落幕！
第二十屆芝加哥龍舟賽圓滿落幕！

第二十屆芝加哥龍舟賽日前在譚繼平公園圓滿舉行，今屆有19支隊伍參與角逐，現場激烈的龍舟比賽引來了觀眾們的陣陣喝彩聲，Sally Marbel表演的噴火和吞劍讓觀眾們拍手叫絕，場面熱鬧非常。芝加哥市市長 Lori Lightfoot 應邀出席是次龍舟賽，表示大力支持！本屆龍舟賽得到Ameristar冠名贊助，還得到了包括美國銀行，Hard Rock Casino，馬蹄跌賭場，88超市，匯通銀行等多個企業和機構的大力贊助和支持，讓芝加哥龍舟賽順利圓滿。

本屆芝加哥龍舟賽的參賽隊伍比往年減少了近一半，但并不影響參賽隊的激烈角逐，經過一整天的龍爭虎斗，“龍”組冠軍：Windy City Black Dragons隊，“虎”組冠軍：Ameristar Casino隊，以及 “鳳”組冠軍：Chinatown Fury隊。主辦單位華商會會長、匯通銀行主席Patrick McShane在致辭時感謝各界支持，活動還有芝加哥人民藝術團等在現場表演歌舞以及多家公司及機構設灘宣傳。

 

芝加哥 美國

上一則

感謝大芝加哥地區30多個團體和個人愛心援助河南災區

下一則

王志東律師事務所 喬遷至33 N LaSalle St, Suite 2020

延伸閱讀

芝城收緊防疫 未接種旅客隔離7天 官員：勞工節避出遊

芝城收緊防疫 未接種旅客隔離7天 官員：勞工節避出遊
伊州校園強制戴口罩 26校仍有確診 大部分低於5例

伊州校園強制戴口罩 26校仍有確診 大部分低於5例
未落實室內戴口罩 芝加哥20商家挨罰

未落實室內戴口罩 芝加哥20商家挨罰
芝城新規 未接種旅客須隔離7天 籲勞工節避帶小孩出遊

芝城新規 未接種旅客須隔離7天 籲勞工節避帶小孩出遊
美國房價近1年多飆升18.6% 創30年新高

美國房價近1年多飆升18.6% 創30年新高
芝加哥7旬華婦 當街遭非裔壯漢毆臉

芝加哥7旬華婦 當街遭非裔壯漢毆臉

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸