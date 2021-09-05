第二十屆芝加哥龍舟賽落幕 感謝贊助商，讓活動順利圆满

第二十屆芝加哥龍舟賽圓滿落幕！

第二十屆芝加哥 龍舟賽日前在譚繼平公園圓滿舉行，今屆有19支隊伍參與角逐，現場激烈的龍舟比賽引來了觀眾們的陣陣喝彩聲，Sally Marbel表演的噴火和吞劍讓觀眾們拍手叫絕，場面熱鬧非常。芝加哥市市長 Lori Lightfoot 應邀出席是次龍舟賽，表示大力支持！本屆龍舟賽得到Ameristar冠名贊助，還得到了包括美國 銀行，Hard Rock Casino，馬蹄跌賭場，88超市，匯通銀行等多個企業和機構的大力贊助和支持，讓芝加哥龍舟賽順利圓滿。

本屆芝加哥龍舟賽的參賽隊伍比往年減少了近一半，但并不影響參賽隊的激烈角逐，經過一整天的龍爭虎斗，“龍”組冠軍：Windy City Black Dragons隊，“虎”組冠軍：Ameristar Casino隊，以及 “鳳”組冠軍：Chinatown Fury隊。主辦單位華商會會長、匯通銀行主席Patrick McShane在致辭時感謝各界支持，活動還有芝加哥人民藝術團等在現場表演歌舞以及多家公司及機構設灘宣傳。