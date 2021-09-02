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稱染疫住院漸降 伊州長：Delta影響正減緩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克(左)表示，Delta導致確診飆升的情況正在減緩。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(左)表示，Delta導致確診飆升的情況正在減緩。(州長辦公室)

儘管伊利諾州的新冠肺炎病毒確診與住院人數，均雙雙居於過去六個月的最高水平，但州長普立茲克謹慎樂觀的表示，「變種病毒株Delta的飆升，可能最終會趨於平穩」，衛生廳數據指出，過去三周的病毒檢測陽性率保持穩定，新入院人數的增長則已經開始放緩。」

普立茲克8月31日說，「我們都非常密切關注數據，當數字開始趨於平緩時，無疑是好消息」，對於伊州染疫曲線往下走，他「充滿希望」。

與初夏各項數據都達到疫情爆發以來新低的情況相比，現階段伊州的狀況仍然欠佳，過去七天，伊州平均單日染疫人數超過4000名，此數字比6月底的確診高出逾14倍；染疫死亡人數方面，目前平均單日死亡人數為25人，也比夏季初期多出三倍。

伊州夏季初期的確診率為0.6%，現在則提高到5.1%，該州1日新增確診人數，更達到5178人，創下過去七個月來的高峰。

8月30日的染疫住院人數達到2266個，為2月初以來的最高紀錄，不過，普立茲克說，每日新增的住院人數正在逐漸減少，「這很好，讓我再次見到希望，我天天都在祈禱疫情緩解，每個人可以恢復正常生活方式」，他不忘鼓勵還未接種者盡快去打疫苗

伊州目前已經有77%的居民打了疫苗。

伊州 疫情 疫苗

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