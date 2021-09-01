芝加哥校車司機荒 市長擬雇網約車

校車司機嚴重短缺，導致芝加哥公校學生接送一片混亂。(pexels)

芝加哥 市市長萊特福特8月31日表示，為解決芝加哥校車司機集體辭職的問題，市府有關部門正在與「共享網約車」公司，研議協助接送學生上下學的可能性。此外，儘管大部分校車都照常行駛，但有華裔家長指出，校車原本下午2時就要接兒子放學，但孩子們卻在學校「等無車」，直到下午4時許校車才來接人，「到家都5時了，真的非常混亂與誇張」。

由於約有90名芝加哥公校 校車司機，抗議芝加哥強制他們要求接種新冠疫苗而辭職，芝公校8月30日開學第一天，就有超過2000名學生無校車可搭，其他維持運行的校車路線，也頻頻出現遲到狀況。

芝加哥公校系統(CPS)說，包括990名特殊教育學生等共2100多名公校生，已經收到通知暫停校車服務，CPS無奈表示，公校是在上周五才收到校車公司通知數十名司機集體請辭，當時隔兩天就要恢復返校上課。

萊特福特說，CPS與校車公司簽有合約，突然發生大批司機請辭，並非CPS的責任。不過，校車公司稱，司機辭職是因為不滿芝加哥宣布所有市府員工、合約工，都必須在10月15日前提交完全接種證明，才因此辭職不幹。

CPS表示，除了上周五辭職的司機外，原本學區 就面臨校車司機不足問題，目前學區約有770名校車司機，而CPS實際需要1270名校車司機。

CPS已經宣布，在開學頭兩周無校車可搭家庭，可獲1000元津貼，之後每個月則可拿到500元交通補助，此外，芝加哥運輸局(CTA)的公車與捷運，將提供芝加哥公校學生單趟0.75元的優惠票價，但對於一些有肢體障礙的學生來說，交通問題仍然存在。

萊特福特說，市府已經與網約車公司展開討論，目前還沒有制訂確切計畫。

孩子在華埠旁「國家教師學院」(National Teacher Institute)就讀二年級的華裔媽媽Alice說，開學首日兒子上學校車準點，但放學時校車卻遲未出現，「我們夫婦都是上班族，很難臨時請假，所以只能讓孩子在學校繼續等，最終到5時才回到家」，她說，這樣下去讓人擔心孩子安全，希望公校趕緊解決校車問題。