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芝郊區公校開學不到2周50人染疫 逾400人隔離

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥西北郊阿岡昆學區300已經開學約兩周，學區兩萬名學生中，至今傳出約50例新冠感染案例。(學區300臉書)
芝加哥西北郊阿岡昆學區300已經開學約兩周，學區兩萬名學生中，至今傳出約50例新冠感染案例。(學區300臉書)

位於芝加哥西北郊的阿岡昆(Algonquin)學區300總監指出，約有萬名學生的該學區，開學至今不到兩周，已經有48名學生與兩名職員確診，其中有兩人情況嚴重住院，透過跟蹤調查，共列出曾近距離接觸確診者達430人接受居家隔離，而其中超過300人未施打疫苗。

學區官員說，他們無從得知究竟病毒是從那個病例傳出，也不清楚這些病例是與該學區內30所校園的哪一家相關。

學區發表聲明說，該區會繼續致力制訂與實施防疫措施，確保學生與教職員的安全，現階段正遵守衛生部門的指示，對接觸與感染者進行隔離，如果有必要，學區會暫停學校活動，但目前沒有計畫重新採取遠距教學。

此學區家長辛費格斯(Valeria Cienfuegos)說，讓孩子到學校上課是父母的選擇沒錯，但不能因此放棄顧及子女健康；在該學區就讀高二的學生格雷夫斯(Christian Graves)則說，「如果我被感染了，那就感染了，我一點都不擔心」。

根據美國兒科學會(American Academy of Pediatircs)數據，全美兒童感染新冠的人數，從今年初夏約每周3萬8000例，到7月時單周確診升到18萬例，增幅巨大。

西北大學羅瑞兒童醫院(Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital)的兒科醫師譚提娜(Tina Tan)說，染疫住院的兒童的確有增加趨勢，不幸的是其中一些還因此死亡，她說，死於新冠的兒童，很多本身健康就有潛在疾病，例如肥胖、糖尿病、哮喘等，而患有唐氏症的兒童，死於新冠的可能性比一般孩子高出十倍。

譚提娜還說，少數族裔的孩子，更有可能感染新冠病毒而死亡，「這些兒童不少與父母、爺爺奶奶同住，且大都不易獲得醫療保險，且有肥胖、氣喘等潛在疾病」，她說，一般說來，社會經濟較差的社區，醫療保險服務也相對欠佳。

她補充，目前並沒有證據顯示兒童感染變種病毒株Delta後，病情會因此加重，但事實是有越來越多的兒童，被這種高傳染性的病毒感染，尤其仍未在接種疫苗範圍內12歲以下孩子。

學區 醫療保險 肥胖

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