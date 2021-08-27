多部華語電影 芝城下月放映

第13季亞洲躍動影展將推出四部胡金詮電影，其中包括「龍門客棧」。(亞洲躍動影展提供)

●亞洲躍動影展 9月15日登場

第13季亞洲躍動電影展(Asian Pop up Cinema)將從9月15日至10月12日登場，新一季影展共推出30部電影，影展行政主任王曉菲說，這些影片來自中國、香港、台灣以及印度、韓國、日本等地，並將分別在AMC River East 21、Davis劇院，以及ChiTown露天汽車電影院 等地點放映。

王曉菲說，這季影展特別規劃了「紀念導演 胡金詮」的環節，屆時將播放四套翻新的經典武俠影片「龍門客棧」、「山中傳奇」、「空山靈雨」和「禪」；9月15日的開幕影片為金頓(Jessica Kingdon)導演的「揚升」。香港導演鄭保瑞導演的「智齒」(Limbo)則是10月12日的閉幕片。

第13季電影展有多部女性電影，包括中國導演曹金玲執導的處女作「莫爾道嘎」(Anima)，香港女導演李敏的作品「給我一天」(Just 1 day)，此外，加拿大華裔電影制作人張永拍攝的新冠病毒起源的紀錄片「武漢武漢」，此片將在10月9日下午2時在華埠美洲華裔博物館上映。

有關影展詳細信息，可查詢：https://www.asianpopupcinema.org。

●芝加哥夏日國際電影展 「下半場」獲選播映

由芝加哥國際影展主辦的芝加哥夏日國際電影放映會，今年以運動和競賽為主題，其中由台灣導演張榮吉執導的籃球運動片「下半場」獲選為今年放映名單。

「下半場「將於9月15日下午6時30分透過芝加哥國際影展的官網線上電影院放映，全美觀眾皆可免費觀看，8月30日起接受訂票，導演張榮吉將會在影片播映後與影迷在線上分享拍攝心得與幕後花絮。

「下半場」改編自台灣最熱血的HBL高中籃球聯賽故事，演員范少勳並奪下2019年金馬獎最佳新演員獎。相關信息可查詢：https://reurl.cc/vqVzy1。