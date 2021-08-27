我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

多部華語電影 芝城下月放映

芝加哥訊
第13季亞洲躍動影展將推出四部胡金詮電影，其中包括「龍門客棧」。(亞洲躍動影展提供)
第13季亞洲躍動影展將推出四部胡金詮電影，其中包括「龍門客棧」。(亞洲躍動影展提供)

●亞洲躍動影展 9月15日登場

第13季亞洲躍動電影展(Asian Pop up Cinema)將從9月15日至10月12日登場，新一季影展共推出30部電影，影展行政主任王曉菲說，這些影片來自中國、香港、台灣以及印度、韓國、日本等地，並將分別在AMC River East 21、Davis劇院，以及ChiTown露天汽車電影院等地點放映。

王曉菲說，這季影展特別規劃了「紀念導演胡金詮」的環節，屆時將播放四套翻新的經典武俠影片「龍門客棧」、「山中傳奇」、「空山靈雨」和「禪」；9月15日的開幕影片為金頓(Jessica Kingdon)導演的「揚升」。香港導演鄭保瑞導演的「智齒」(Limbo)則是10月12日的閉幕片。

第13季電影展有多部女性電影，包括中國導演曹金玲執導的處女作「莫爾道嘎」(Anima)，香港女導演李敏的作品「給我一天」(Just 1 day)，此外，加拿大華裔電影制作人張永拍攝的新冠病毒起源的紀錄片「武漢武漢」，此片將在10月9日下午2時在華埠美洲華裔博物館上映。

有關影展詳細信息，可查詢：https://www.asianpopupcinema.org。

●芝加哥夏日國際電影展 「下半場」獲選播映

由芝加哥國際影展主辦的芝加哥夏日國際電影放映會，今年以運動和競賽為主題，其中由台灣導演張榮吉執導的籃球運動片「下半場」獲選為今年放映名單。

「下半場「將於9月15日下午6時30分透過芝加哥國際影展的官網線上電影院放映，全美觀眾皆可免費觀看，8月30日起接受訂票，導演張榮吉將會在影片播映後與影迷在線上分享拍攝心得與幕後花絮。

「下半場」改編自台灣最熱血的HBL高中籃球聯賽故事，演員范少勳並奪下2019年金馬獎最佳新演員獎。相關信息可查詢：https://reurl.cc/vqVzy1。

電影院 影展 導演

上一則

極端氣候致明州森林野火延燒 近2周仍未撲滅

下一則

伊州室內強制戴口罩 教職員須打疫苗

延伸閱讀

確保掌握校園疫情 芝公校籲家長提供電郵

確保掌握校園疫情 芝公校籲家長提供電郵
香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年

香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年
房祖名代母悼李行 沒見過林鳳嬌如此傷心

房祖名代母悼李行 沒見過林鳳嬌如此傷心
芝迪士尼旗艦店將熄燈 北密大道商家持續流失

芝迪士尼旗艦店將熄燈 北密大道商家持續流失
不止疫情難 芝加哥25區區長：華埠面臨遊民、暴力問題

不止疫情難 芝加哥25區區長：華埠面臨遊民、暴力問題
秦漢低調現身追思李行 楊貴媚雙眼哭腫：太突然…

秦漢低調現身追思李行 楊貴媚雙眼哭腫：太突然…

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

來不及過女兒第一個聖誕節　德州新手爸爸新冠亡

2021-08-19 21:14
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命