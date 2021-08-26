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學校陸續開學 伊州兒童染疫住院 每日平均40例創新高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州各地學區陸續開學，而該州兒童染疫住院的人數也創下新高。(讀者提供)
伊州各地學區陸續開學，而該州兒童染疫住院的人數也創下新高。(讀者提供)

伊利諾州各級學校陸續開學，芝加哥市公立學校也將在下周一(30日)展開秋季學期第一天上課，儘管伊州比起其他州感染新冠肺炎病毒的兒童住院數相對較低，但目前該州兒童因染疫入院的七天平均單日人數已達40例，為疫情爆發以來新高峰。

數據顯示，比起現階段疫情嚴重的美國其他州，伊州相對緩和，例如佛羅里達州最近平均單日染疫入院的兒童病例，已經接近100個，約為去年8月的三倍。

聯邦疾病防治中心CDC的數據指出，新冠變種病毒株Delta導致50歲以下所有年齡層的染疫住院率，達到新高水平，尤其對於未接種的群體影響最大，兒科醫師表示，伊州兒童所以相對染疫人數與比率比較沒有這麼嚴重，得力於州民接種疫苗率較佳，且更願意戴口罩

醫生與研究人員說，值得留意的是，伊州南部地區的20歲以下居民的確診率，幾乎與去年秋季高峰期相同水平，更有區域感染率創下新高，假使此趨勢發展推持續，預料將有更多兒童住院。

芝加哥大學柯莫爾兒童醫院(Comer Children's Hospital)兒科感染醫師庫馬爾(Madan Kumar)說，「我們會做最壞的打算」，他表示，即使在病例較少的地方，也還是有理由擔心兒童染疫惡化，因為美國在與一種不斷變化的病毒搏鬥，這種病毒對於年輕的、未接種疫苗的侵略性越來越大。

伊州西部的布雷辛醫院(Blessing Hospital)說，幾周前，該醫院的兒童病例非常罕見，現在幾乎每天都有三到四個染疫住院的小孩；芝加哥市的Advocate兒童醫院，近日平均每天會有一到兩個兒童因為感染病毒入院治療，該院醫師表示，7月份時，醫院好幾周都沒有任何染疫兒童住院。

全美8月至今，包括阿拉巴馬州、喬治亞州、佛州等南部地區的每10萬名青少年中，有1.2人確診，而伊州每10萬名青少年的確診人數為0.14，伊州也是全美青少年確診最低的州。

CDC5的數據還顯示，12到17歲的青少年的接種率越高地區，此年齡群的確診率也越低。

不過，伊州各地對於如何保護孩子同時，也讓他們保留學習競爭力的議題仍有爭論，一些學校堅稱強制戴口罩為「不必要的越權行為」，芝加哥一些區長及伊州州議員則致信市長萊特福特，主張目前學校的防護安全措施不足。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪對此表示，做好戴口罩與保持距離的學校，幾乎不會造成風險；西北大學羅瑞兒童醫院柯奚爾雷克(Larry Kociolek)說，只要防疫措施到位，學校並不會成為散播病毒的病源，不過，隨著上課期間，越來越多的運動、課外活動、學生聚會增加，不排除可能會出現問題。

伊州 芝加哥 口罩

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