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芝市天5起假追撞真搶劫 最近一起在華埠

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
連續發生五起「假車禍、真劫車」案件，芝加哥警局24日發布警訊，提醒民眾保持警戒。(芝加哥警局臉書)
連續發生五起「假車禍、真劫車」案件，芝加哥警局24日發布警訊，提醒民眾保持警戒。(芝加哥警局臉書)

芝加哥警局24日對民眾發出警告稱，該市近日發生多起「假車禍、真劫車」案件，嫌犯開車先從後方故意撞上受害者車輛，然後假借與受害車主交換保險與聯繫資訊同時，其他作案同夥立即跳上被撞車輛後開走逃逸，其中一起的案發地點就在華埠23小街。

警方報案紀錄顯示，在21日到23日短短三天內，芝加哥市就至少發生了五宗類似作案手法的案件，依序分別為：

●21日上午6時30分，地點在N. Wolcott Ave.4400號附近。

●21日上午10時55分，地點在北湖濱大道3400號附近。

●21日上午11時，地點在西爾灣公園路(Irving Park Rd.)600號附近。

●21日上午11時20分，地點在N. Sangamon Ave. 100號附近。

●23日上午9時40分，23小街300號附近。

保全專家安德魯斯(Moody Andrews)說，這類假車禍、真搶劫案件在芝加哥市並非首見，他提醒車主，一旦發生車輛追撞，前車車主假使從後照鏡發現對方車內至少有兩人時，就必須升高戒心。

除了注意觀察肇事車內的人數外，他也分享幾個值得車主留意的安全重點，包括車禍發生後，建議車主從車內走出來，不要坐在車裡等別人靠近；盡量使用手機記錄事件過程。

此外，芝加哥第九警分局24日公布過去一周華埠治安事件資料，除了23日的劫車案之外，還有一起持槍搶劫、一宗偷竊、一起入室盜竊案件，以及一件汽車偷竊案。

芝加哥 車禍 華埠

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