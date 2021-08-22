我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州暴雨引發洪水 至少10死31失蹤

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

國泰銀行基金會宣佈向社區捐款，倡導多元共融，打擊針對亞裔的仇恨

本報芝加哥訊
國泰銀行基金會日前向五家非牟利機構各捐出10萬美元，用於支持這些倡導多元社區並打擊亞裔仇恨犯罪的機構。
國泰銀行基金會日前向五家非牟利機構各捐出10萬美元，用於支持這些倡導多元社區並打擊亞裔仇恨犯罪的機構。

國泰銀行基金會日前宣佈，向五家非牟利機構各捐出10萬美元；受惠機構分別是Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council（A3PCON）、Chinese for Affirmative Action（CAA）、Asian American Education Project（AAEdu）及Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles。並且基金會向另外10家機構分別捐出1萬五千美元至5萬美元不等的善款。這些善款來自國泰銀行在今年早些時候捐贈給基金會的100萬美元款項，用於支持這些倡導多元社區並打擊亞裔仇恨犯罪的機構。

國泰銀行副主席及基金會主席吳平原表示：「這些機構的工作意義非凡，我們十分榮幸能支持它們打擊種族歧視及仇恨犯罪。我們相信，這些捐款將有助於構建一個更具包容性的社會。」

基金會聯合主席Deborah Ching表示：「我們捐款的策略，是投資在能促進多元包容的教育資源，為改善下一代對亞裔人士的看法和態度奠定基礎。我們向這些機構提供重要的社區資源，支持他們孜孜不倦地抗擊反亞裔及其他種族的歧視行為。 」

Stop AAPI Hate、A3PCON及CAA的代表Manjusha Kulkarni感謝國泰銀行和基金會的捐款，並表示：「國泰銀行對我們的支持，讓我們的聯盟能繼續提升社會對反亞裔仇恨及種族歧視的關注；並通過向亞太裔人士提供資源及協助，找到解決種族主義的方法。」

Asian American Education Project聯合創辦人Stewart Kwoh表示：「在我們應對當前反亞裔暴力浪潮之際，感謝國泰銀行基金會着眼長遠，支持我們為不同背景的青少年提供長期教育，從根本上打擊無知和誤解。」

Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles首席執行官Connie Chung Joe同樣感謝國泰的支持。她表示：「我們看到反亞裔的仇恨日益嚴重，並成為疫情的替罪羔羊。所以當像國泰銀行這樣的亞太裔企業領袖站出來，協助我們打擊這種不義的種族主義、支持我們的社區時，我們十分高興。多謝國泰銀行，協助我們建立一個公正公平的社會。」

以下是受惠的五家非牟利機構的詳細資訊：

Stop AAPI Hate成立於2020年，它的Stop AAPI Hate報告中心紀錄在美國發生的反亞太仇恨及歧視事件。在2020年3月19日至2021年3月31日間，報告中心錄得6,603起事件。

Asian Pacific Policy and Planning Council（A3PCON）是地區組織的聯會，關注大洛杉磯地區的亞太裔社區的權利和需求。此聯會重點關注亞太裔之中的低收入人群、移民、難民及其他弱勢團體。

Chinese for Affirmative Action（CAA）提倡系統性的改革，以保護移民的權利、促進語言多樣性、糾正針對亞太裔的種族歧視和社會不公平現象，並致力停止美國司法部將美籍華人當成間諜相關罪行目標的做法。

Asian American Education Project（AAEdu）從下一代着手，為青少年及兒童製作課程，讓他們認識亞太裔人士的真實歷史。

Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles 致力促進亞裔人士的公民權和人權，為所有人建立一個公平公正的社會。該組織每年為超過15,000個人士和組織提供服務，並在2016年起一直受到國泰銀行基金會的支持。

另外，國泰銀行基金會將向10個機構捐款，以下為機構名稱及所獲捐贈金額：

華美博物館（5萬美元）

LAAUNCH（5萬美元）

Southern California Public Radio（5萬美元）

LA vs Hate（5萬美元）

Asian Americans Advancing Justice-San Francisco-Asian Law Caucus（5萬美元）

UCLA Labor Center（5萬美元）

Asian Law Alliance（1萬五千美元）

Center for Asian Americans United for Self-Empowerment（1萬五千美元）

華埠服務中心（1萬五千美元）

Coalition for Humane Immigrant Rights（1萬五千美元）

關於國泰銀行基金會

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，請瀏覽cathaybankfoundation.org。

關於國泰銀行

國泰銀行為國泰萬通金控（那斯達克：CATY）的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，在北京、上海及台北設有代表處。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生；半個多世紀中，我們與客人共同發展、不斷創新，為客人提供所需的金融產品及服務，協助他們實現目標。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司只擔保國泰銀行在美國本土分行地點的存款帳戶。

種族歧視 亞裔 美國

上一則

Census 2020 (人口普查) 數據顯示：芝加哥總人口275萬繼續位居全美第三大城市

下一則

清水律師事務所辦事效率高 提供免費咨詢有關移民業務！

延伸閱讀

戶外用餐永久化 網路徵民意8．27截止

戶外用餐永久化 網路徵民意8．27截止
青少年講座 過來人談擔任義工益處

青少年講座 過來人談擔任義工益處
北加福智基金會 捐低收入學童421份書包

北加福智基金會 捐低收入學童421份書包
國泰銀行基金會公布今年獎學金得主

國泰銀行基金會公布今年獎學金得主
國泰銀行基金會公布2021年度獎學金獲獎名單

國泰銀行基金會公布2021年度獎學金獲獎名單
清新空氣基金會 日落公園教基礎芭蕾舞步

清新空氣基金會 日落公園教基礎芭蕾舞步

熱門新聞

新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網