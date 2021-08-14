芝市續居全美第3大城 亞裔增逾3成

芝加哥市人口微幅增長2%，保住全美第三大城名次。(特派員黃惠玲╱攝影)

聯邦人口普查局最新數據顯示，芝加哥 市人口在過去十年微幅增長5萬1000人，增幅約2%，該市以些微領先保住全美第三大城的地位，而亞裔 人口十年來在芝加哥成長迅速，增幅高達31%，遙遙領先所有族裔的人口增速；華埠 更好團結聯盟主席吳常義表示，根據初步分析，華埠與橋港區的亞裔人口應已超過該地區人口的一半，而這兩處居民以華人占最大多數。

普查資料顯示，2020年芝加哥人口總數為274萬6388人，比2010年增加了1.9％，各族裔在此十年間的增減情形，包括增加4萬5000人的亞裔，增幅高達31%，拉美裔次之，共多了4萬人，增幅5%，而非裔人口不增反減，流失多達8萬5000人，減少幅度將近10%。

由美聯社與大地方新聞(Big Local News)的綜合分析，目前芝加哥市的最新主要人口結構為白人31.4％(86萬3622人)、拉美裔29.9％(81萬9518人)、非裔28.7％(78萬7551人)、亞裔6.9％(約18萬9500人)。其中拉美裔人口首度超過非裔，成為芝市第二大族群。

芝加哥的總體人口增長，與十年前形成鮮明對比，2010年普查數據顯示，當時芝市人口減少了20萬，減幅高達6.9％，十年後，該市人口數終於出現微幅提高，一掃2010年的疲弱不振，不過，芝加哥郊區人口仍維持「停滯」狀態，包括庫克郡等六個郡縣人口，過去十年都未見明顯增加。

華人聚居的華埠與橋港區方面的人口總數均有所增長，吳常義說，最後數字仍須經過查證，但根據初步估算，華埠與橋港區的亞裔居民人數，應該已經達到五成，他說，無論亞裔最終是否達該區人口五成，這兩地區的亞裔居民人數將達歷史新高，可說無庸置疑。

芝加哥市市長萊特福特對新的普查結果說，2020人口普查信息，顯示芝加哥克服了一度引起憂慮的普查侵犯隱私疑慮，市府將會進一步深入研究數據，「但現在我們應該為芝加哥的發展慶賀」。

新的普查數據指出，芝加哥僅次於紐約、洛杉磯，排名全美第三大城市，不過，第四名的休士頓緊追在後。

至於中西部地區其他大城，包括明尼拿波利斯、堪薩斯城的人口都有成長，反之，密爾瓦基、底特律、聖路易市人口則出現流失。