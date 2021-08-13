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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

9成樂迷接種 芝超級音樂會未釀大感染

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
連續四天的大型音樂演出Lollapalooza，吸引40萬樂迷朝聖，一度讓一些醫學專家憂慮成為病毒超級傳播者。(讀者提供)
連續四天的大型音樂演出Lollapalooza，吸引40萬樂迷朝聖，一度讓一些醫學專家憂慮成為病毒超級傳播者。(讀者提供)

兩周前於芝加哥舉行的40萬人大型音樂會Lollapalooza，究竟有沒有成為新冠病毒的「超級傳播者」？芝加哥衛生局局長亞瓦迪12日表示，從活動開始至今剛好已經距離14天，假使參與該場音樂會染疫者，也都應該已經出現病徵，然而據統計，「沒有證據」顯示該音樂會大量擴散了病毒傳染。

亞瓦迪說，衛生局從感染病例的數據中，並沒有看到因為舉辦連續四天大型音樂會，而出現「令人震驚」與該演唱會有連結的感染數目，她說，一些人在活動前擔心該演唱會將變成「病毒超級傳播者」，官方統計，約有38.5萬樂迷參加了今年的Lollapalooza，這些樂迷中大約有88%都接種了疫苗

亞瓦迪表示，截至12日統計，有200多個確診病例與該音樂會相關，但無任何感染者因此住院或死亡。

芝加哥近來除了舉辦了Lollapalooza演唱會外，還有多場大型群聚活動，包括8月初在貝爾蒙特大道與愛迪生大道間，推出約10萬人參加的「市集日」(Northalsted Market Days)，接下來另一場跨城經典(Crosstown Classic)也有許多民眾出席。

芝加哥新增的新冠確診病例，從上周至12日上午為止，增加了39%，住院人數則提高了6%，亞瓦迪說，芝加哥儘管已經在「高度傳播」階段(substantial transmission)階段，單日平均確診達362例，但與疫情前兩次高峰出現的激增相比，明顯完全不同。

她說，已經完全接種卻還是感染的「突破性病例」仍然非常罕見，這波感染者的年齡，以30多歲到40多歲為主，至於兒童染疫人數並沒有顯著增加。

亞瓦迪還提到，過去幾周接種疫苗人數一直在升高，芝加哥12到17歲的青少年，已經超過一半接種了疫苗。

伊州方面，到12日上午為止，全州102個郡縣中，只有13個還未達到「大量」、「高度」傳播的警戒範圍，而11日該州的新增確診提高到3922例，為今年4月9日以來的新高，目前伊州平均日增3000病例，比7月首周的情況惡化了好幾倍。

伊州七天平均確診率也來到5.1%，為七個月來的最高紀錄，住院人數1558個，也是5月15日以來最多一天；單日死亡率則僅有微幅增加，過去七天平均每日新增11人染疫死亡，與7月初的八人相比，差異明顯不大。

芝加哥 疫苗 伊州

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