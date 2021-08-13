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伊州新一輪紓困 優先補助美甲、旅行業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克(中)宣布推出新一輪「恢復營業補助」計畫。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克(中)宣布推出新一輪「恢復營業補助」計畫。(州長辦公室提供)

為協助小企業盡快走出新冠疫情衝擊，伊利諾州州長普立茲克11日宣布推出「恢復營業補助」(Back to Business grant program)，這項最新紓困計畫，將撥款2億5000萬，提供過去一年多因疫情而經歷虧損的美髮美甲店、旅遊行業、未獲「餐廳振興基金」(RRF)餐館、表演或藝術團體、服飾與電子產品實體店等，如獲審核通過，將分別可取得5000元到15萬元不等的紓困經費；此外，酒店業也在補助之列，且最高金額可達25萬。

普立茲克說，去年夏天，伊州是美國最早向居民提供大規模疫情救援的州之一，為了加速經濟復甦，州府決定啟動新一輪的「恢復營業補助」，希望藉此協助小企業聘雇員工、支付營運成本，他表示，「這些補助不是貸款，而是不需償還的資金」。

負責該發放該補助的社區商業聯盟(Community Business，A4CB)，將從18日開始接受申請，有意申請且符合資格的業主，可提前準備相關文件，所需文件詳情可查詢：https://reurl.cc/ZGxyoQ。

根據州府網站列出的優先發放範圍，包括「衝擊最大的行業」、「衝擊最大的區域」、「從未獲發補助經費的商業類別」、「2019年營業收入低於500萬的企業」，其中優先補助對象，聚焦疫情期間經歷營運困難，並持續面臨市場受限且難以擴大的困境的行業，主要名單包括：

●酒店：提供短期住宿的酒店、汽車旅館、招待所等。

●符合資格但卻未拿到餐廳振興基金的餐館、酒吧。

●藝術團體或企業：符合資格但沒有拿到「封閉場地補助金」(SVOG)的場地營運業主或現場表演藝術團體業者；表演或展示藝術團體；藝術教育機構；藝術服務提供者和組織。

●服裝與電子產品零售店：此類別不包括電子商務，需至少有一家實體店面，且超過五成的營收是來自該實體店。

●理髮店與沙龍服務：提供美髮、美甲的企業或組織，需持有證照。

●旅遊業與團體交通：旅行社、短期租車、導遊、包車公司等，都可申請。

進一步「恢復營業補助」計畫的信息，可上官網查詢，網址：https://reurl.cc/O0Wjo9。

疫情 紓困 遊行

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