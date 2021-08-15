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Oak Street Health 橡樹街診所 華埠夏令會推廣老人健康保健服務

本報芝加哥訊
Oak Street Health 橡樹街診所與ADSUM保險合作，在中國城華埠夏令會設灘宣傳，為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務。
Oak Street Health 橡樹街診所與ADSUM保險合作，在中國城華埠夏令會設灘宣傳，為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務。

位於中國城南（4318 S. State Street）橡樹街連鎖診所（Oak Street Health）日前參加芝加哥中國城華埠夏令會設灘宣傳，為觀光夏令會民眾解答和推廣老人健康保健服務，現場有輪盤游戲并贈送禮物，場面熱鬧。該診所是（Oak Street Health）20個連鎖診所之一，專門為65歲以上的老人提供良好的醫療服務，為了更好的服務華人，診所聘用了多名華裔醫療人員，能說國語或廣東話，如果有需要，歡迎預約，將在48小時內約見，可提供免費接送服務。

橡樹街診所釆用全新的服務模式，與保險公司合作，盡量減少病人住院比率，既能節省巨額費用，又能保持健康，希望病人能快樂、健康、不住院（happy, health, out of hospital）。這個目標符合所有人的期望：病人、診所、保險商皆大歡喜。為了給病人提供最大方便，橡樹街診所給方圓5英里內的病人提供免費車接車送。在43街夾State街的診所服務范圍包括了中國城、橋港區（Bridgeport）、南環（South Loop）、海德公園（Hyde Park）等。

該診所為每一位病人提供尊貴服務。每個病人都有五人團隊為您服務：醫生、護士、醫療助手、記錄員、社工。還有專人做所有文書工作，如填寫保險公司表格等。社工則幫助聯系上門護理、理療、訂購醫療器械等。診所工作人員笑面迎人，和藹可親。該中心設有二十四小時的電話查詢（只要告知您是CHINESE)即有翻譯為您服務，電話：773-285-9304，大家也可前往：4318 S. State St., Chicago, IL 60609， 或可瀏覽網址：oakstreethealth.com。 橡樹街醫療中心接受紅藍卡(Medicare)。

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