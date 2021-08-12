800多修車工罷工 芝車商維修服務停擺

數十家新車經銷商的車輛維修技工正在罷工。(特派員黃惠玲╱攝影)

最近準備到車子經銷商去維修車輛的車主，恐怕得延後計畫了，大芝加哥 地區800多名修車工人因無法與業主達成新的四年工作合約協議，正在進行罷工 ，估計多達56家新車經銷商受到影響，多數不得不陸續通知取消車主的維修預約。

上次芝加哥修車工人罷工為2017年，當時因勞資雙方遲遲無法達成共識，使罷工期長達七周，汽車 技工工會701分會發言人崗札勒斯(Ronnie Gonzalez)說，該工會所代表的6000名修車工，將罷工到新的合約達成協議，「希望這次不要拖太長」。

修車工與芝加哥汽車貿易協會(Chicago Automobile Association)旗下的新車車商委員會(New Car Dealer Committee)於7月份談判破裂，工會並在8月1日投票通過罷工決議，工會表示，新合約中勞資方對於基本工資保障、員工福利與健康保險的支付等問題，都無法獲得共識，而加劇雙方爭議的焦點，在於大芝加哥120家車商中，有一半自行與該技工私下談判。

芝加哥汽車貿易協會主席斯隆(Dave Sloan)說，工會提出的協議不利協會成員該協會至少有400家新車經銷商、 而大多數的會員並沒有雇用工會修車工，他表示，沒有什麼不能談的，前提是他們必須先回到談判桌前。

瑞柏市的Lexus經銷商，在官網告知想預約維修的顧客，「相關人員罷工，目前無法預約時段」，高地公園市的福特經銷商，則向客戶表示，如果要修車需選擇其他地方修理。