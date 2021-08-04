我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

芝完全接種10親友 出遊後7人中鏢

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥電視節目「風城現場」(Windy City Live)執行製作人曼德翰姆(Hank Mendheim)，7月與親友一行共10人，前往麻州著名景點鱈魚角(Cape Cod)度假，結束各自返家後，包括他在內多達七人確診感染新冠病毒，他說，因為大家都已完全接種，所以病況都不嚴重，「我自己只有咳嗽、失去味覺與嗅覺約五天，很慶幸早就打完疫苗，否則後果不堪設想」。

曼德翰姆親友團造訪的地點，就是日前聯邦疾病防治中心調查報告中，由Delta病毒引起突破性感染的麻州「鱈魚角」，此鎮約四分之三居民均已完全接種，但卻出現超過900個確診病例，這些突破性感染者中，約80%病患出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒等常見症狀。

西北大學肺部與重症監護專家蓋茲(Khalilah Gates)說，Delta病毒與之前的原始病毒株有所不同，因為在接種疫苗與未接種疫苗的個體中，均出現了相同數量的Delta病毒，這也意味著「接種疫苗者會傳播新冠病毒，不過，大多數已接種疫苗者感染後，很少導致住院或死亡。」

曼德翰姆說，確診的7名親友中，沒有人病況嚴重，大都只是出現流行性感冒的一般症狀。

伊利諾州目前因突破性感染而住院或死亡的比率，不到2.5％，芝加哥市已接種的99.9%居民中，都沒有出現感染情形。

蓋茲說她很想知道，「究竟這些突破性感染，是因為接種疫苗者本來就有潛在健康問題？或是他們在服用的藥物，導致其免疫系統無法正常工作？」

她也提到，以目前情況來看，可以基本確定的是「疫苗是有效的」，但沒有一個疫苗可以達到百分之百的效力，但以曼德翰姆家族為例，已經打完疫苗仍感染者，大多數都不會變成重症或致死。

疫苗 Delta病毒 麻州

上一則

北卡醫院強制員工接種 拒絕者將遭解雇 百人抗議

下一則

北卡州府將核實員工接種狀況 SAS、思科、谷歌響應

延伸閱讀

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

後悔離婚了嗎？蓋茲哽咽：我搞砸了

後悔離婚了嗎？蓋茲哽咽：我搞砸了
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
繼股神、蓋茲…微軟前執行長也加入「身價千億俱樂部」

繼股神、蓋茲…微軟前執行長也加入「身價千億俱樂部」
眾議員蓋茲嗆矽谷 遭批煽動

眾議員蓋茲嗆矽谷 遭批煽動
微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查

微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協