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園林酒家天天茶市，全面8.5折 歡迎品嚐正宗粵港風味點心美食

本報芝加哥訊
歡迎大家前往園林酒家品嚐正宗粵港風味點心美食，全面8.5折優惠。
歡迎大家前往園林酒家品嚐正宗粵港風味點心美食，全面8.5折優惠。

地址位於1826 S. Canal St.,Chicago, IL 60616 的園林酒家由中國粵菜烹飪大師（又名醬王）、廣東省餐飲技師協會副會長梁紹明大師親自督導，鄧程德師傅主理，主要經營以正宗粵港式風味美食為主，也提供川菜及其他菜系等美食，早、中午及晚飯全天候供應各式美食，款式多樣，數不勝數，任君選擇。特別是粵港式天天茶市，點心全面8.5折，堂食外賣，無任歡迎。

園林酒家從早上九點至下午五點提供正宗粵港風味點心包括傳統點心：蝦餃、燒賣、叉燒包、生煎包、蛋撻、豉汁蒸鳳爪，栗米餅，皮蛋瘦肉粥，油條、鹹煎餅及各類腸粉等美食應有盡有，還有大家都喜歡吃的生炒糯米飯，糯米軟糯Q彈的口感配上等豐富的配菜，包括花生、臘腸和青菜蔥花等點綴其中，口感超贊讓人回味無窮。

園林酒家裝修豪華，座位舒適，服務一流。三五知己、一家大少去園林，是您早、中、晚餐品嘗美食的最佳選擇，園林酒家歡迎預訂酒席，該酒家一週六天營業（周三休息），營業時間為：9:30AM-9:00PM，聯系電話：312-226-1826。

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