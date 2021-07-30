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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

32歲華男完全接種 仍感染Delta病毒

特派員黃惠玲╱電話採訪報導
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「沒有喪失嗅覺，也沒有咳嗽，我根本沒想到是感染了新冠病毒」，32歲的唐興(依受訪者要求使用化名)18日到加州參加一場會議，23日回到密西根州安娜堡市後，出現喉嚨痛、低燒、頭痛的等症狀，但完全沒有最常見的新冠病徵，由於他4月份已打完兩針輝瑞疫苗，平常身體狀況不錯， 他以為只是小感冒，隨著症狀逐漸嚴重後就診，經兩次檢測，證實感染了Delta變種病毒。

唐興29日一早受訪時，高燒退了但體力仍然還未恢復，他虛弱的說，很多人都跟他一樣，覺得「打了疫苗百毒不侵」，但事實證明「打完疫苗不夠，一定還是要盡量戴口罩」，唐興說，此行到加州除了搭機外，他都沒有戴口罩，也頻繁進出人多的地方，究竟在哪裡感染「完全不清楚」。

他是在4月2日打了第一劑輝瑞疫苗，三周後打了第二劑，之前很小心防疫的他，按照規定等到第二劑打完兩周，疫苗效力達到最高才開始出門，在學術機構上班的他說，隨著密西根州疫情緩解，並恢復開放，他也開始重新參加各項研討會議及朋友聚會。

「因為許多場合大家都沒有戴口罩，所以我也開始卸下防備，不論室內戶外都解除了口罩」，18日他與另一位同事一起搭機到加州出席一場會議，到23日搭機回到密西根後，一到家就覺得身體有些不對勁，「喉嚨癢，頭痛」，唐興當時覺得應該是旅行太累的緣故不以為意，隔天他約了兩個朋友來家裡幫忙裝修車庫，下午還一起去餐廳吃飯。

當晚他的症狀開始加劇，體溫逐漸上升，且鼻塞嚴重，「只剩一個鼻孔可以呼吸」，25日一早全身發冷，把大衣、棉被通通穿上還是非常冷，而體溫也上升到39度，「全身虛弱不舒服」，他也因此吞了很多顆止痛藥，沒想到發燒完全沒有改善，26日上午體溫超過40度，全身瘋狂出汗發冷，「我妻子覺得不大對勁，堅持把我拉去檢測站做病毒檢測，並約了27日到醫院看診」。

26日的檢測結果還沒有出來，隔日他就到醫院看診，護士詳細詢問了旅遊史、有無失去嗅覺、有無咳嗽、施打疫苗等問題，她研判唐興應該只是流感，而非病毒感染，不過，保險起見，還是替他做了四小時就知道結果的新冠檢測，當天他就接到「確診」通知。

唐興的妻子也接受檢測，結果為陰性，「大概可以肯定是我到加州期間感染的」，衛生人員告知妻子「如無症狀，完全接種者不需特別防疫，可以出門，但以在家要戴口罩。」

「到現在發病快七天，雖然去了醫院看診，但沒有接受任何治療，發燒溫度時高時低，症狀包括身體虛弱，喉嚨痛，流鼻水，胃口不佳」，唐興說，跟他一起去加州的同事後來也確診了。

Delta變種病毒感染後，「咳嗽與喪失嗅覺」似乎成為越來越不常見的症狀，耶魯大學醫學院兒科傳染病專家耶爾德勒姆(Inci Yildrim)說，根據英國最新調查，頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒同時存在的話，90％病例都是感染了Delta病毒。

唐興確診後，接到衛生單位通知信，告知隔離時間。(唐興提供)
唐興確診後，接到衛生單位通知信，告知隔離時間。(唐興提供)

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