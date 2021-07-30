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「全球供應鏈」講座 探討AI運用與台美合作

【芝加哥訊】
駐芝台北經文處主辦的「全球供應鏈」講座與會人士。(駐芝台北經文處提供)
駐芝台北經文處主辦的「全球供應鏈」講座與會人士。(駐芝台北經文處提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處主辦的第二場線上研討會「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」28日圓滿落幕，會議主題為「全球供應鏈：人工智慧、健康與運動產業」，與會者深入探討人工智慧(AI)在健康及運動產業的運用，及如何強化相關產業鏈的合作。

該研討會由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯柯克(Jim Kirk)主持，出席者包括伊州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly)、全球健康與健身協會(The Global Health & Fitness Association )副會長亞伯隆迪(Jay Ablondi)、速聯(SRAM LLC)執行長羅斯伯格(Ken Lousberg)、明躍國際健康科技(LifeSpan)美國公司執行長Jackie Wu等。

凱莉表示，新冠疫情揭露全球供應鏈存在漏洞，也顯現了全球晶片嚴重短缺問題，對此，美國除須加強政府與私部門的合作，也應通過激勵措施及結合相同理念盟友合作。

駐芝台北經文處處長姜森說，台灣每年向世界出口超過價值10億健身器材，占全球所有器材出口的10%市場，另外台灣醫療保健系統排名世界第 9 位，正轉化為亞太醫療技術供應中心，而健康和健身設備中日益增加人工智慧科技使用，如何確保個人隱私和人權更顯得重要，他說，美國與台灣是最具相同理念夥伴，希望有更多合作機會。

亞伯隆迪、羅斯伯格與Jackie Wu一致表示，疫情後讓人們更重視健康，人工智慧的引進本為產業發展趨勢，COVID-19則加快該趨勢的發展。

該研討會將在8月17日推出最後一場，主題為「全球供應鏈：扣件、五金與汽車產業」。

伊州聯邦眾議員凱莉。(駐芝台北經文處提供)
伊州聯邦眾議員凱莉。(駐芝台北經文處提供)
駐芝台北經文處處長姜森。(駐芝台北經文處提供)
駐芝台北經文處處長姜森。(駐芝台北經文處提供)

台灣 美國 人工智慧

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