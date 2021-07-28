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配合大型音樂會 芝加哥多處街道關閉

特派員黃惠玲／芝加哥報導

配合7月29日到8月1日舉行的大型戶外音樂活動Lollapalooza，芝加哥市區多處街道即日起到8月6日止，階段性暫停使用，計畫在這個周末到市區的民眾，最好搭乘公共運輸工具，以避免影響既有行程。

芝加哥五處主要受到影響的街道：

●從哥倫布街(Columbus Drive)到湖濱大道(DuSable Lake Shore Dirve)間的Balbo Dirve：即起關閉到8月6日，哥倫布到密西根大道間的Balbo Drive，則關閉到8月2日。

●哥倫布街到湖濱大道間的Jackson Drive：即日起關到8月6日，哥倫布到密西根大道間的此路段，關到8月2日。

●從蘭道夫街(Randolph St.)到羅斯福路(Roosevelt Rd.)間的哥倫布街：關閉到8月2日，此外，13街到羅斯福路間的哥倫布街北向中間車道，也將暫停使用到下月2日。

●艾達威爾斯大道(Ida B. Wells)夾密西根大道的圓環：即日起到8月2日關閉。

●從密西根大道到湖濱大道間的蒙洛街(Monroe St.)：即日起暫時停用到8月2日清晨6時30分。

芝加哥

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