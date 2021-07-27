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芝市長：日增破200確診 或恢復強制口罩令

黃惠玲
芝加哥市的商店不要求已完全接種顧客戴口罩，已經實施一段時間。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市的商店不要求已完全接種顧客戴口罩，已經實施一段時間。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長萊特福特26日表示，如果該市單日新增新冠確診超過200例，她將考慮恢復口罩強制令及重新執行其他防疫限制，此外，即將在周四(29日)登場的10萬人大型音樂會Lollapalooza，近日因芝城病例大幅增加而備受批評，但萊特福特並未因此改變如期舉辦計畫。

萊特福特說，希望不會走到新增病例突破200的地步，她表示，一旦超過此標準，她會考慮恢復口罩強制令，也會斟酌重新施行其他相關防疫措施，不過，她說，現階段最重要的是專注推廣疫苗接種。

根據衛生局的最新完整數據指出，到21日為止，芝加哥七天平均日增確診將近150例，比之前一周激增了71%，萊特福特目前面臨十分複雜的狀況，她鼓勵居民接種疫苗同時，也警告大家一旦出現感染高峰，會重新採取防疫措施，此外，她又表達希望盡可能促進經濟開放，這些不同的信息，也導致了民眾的混淆。

除了芝加哥市染疫人數激增外，伊利諾州26日新增1088個確診，使過去七天的平均日均新增病例達1294個，從7月起，一周的七天平均新增病例就增長到1000個，比6月底的一周平均811個高出許多。

在染疫患者住院方面，到25日為止，伊州平均七天的日增住院新冠患者為657人，比7月初的428人增長了35%，此數字更比6月底提高了54%。

普立茲克26日表示，伊州12到17歲的青少年，已經有一半接種疫苗，此成績使伊州名列中西部各州之冠，然而整體疫苗接種人數仍然進度遲滯不前，統計指出，伊州僅有56.2%的符合疫苗施打民眾完全接種，每日施打疫苗人數更從7月初的4萬1150人，跌到現在只有1萬8439人。

疫苗 伊州 防疫

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