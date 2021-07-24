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芝城周末迎高溫 炎熱指數近100度

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西岸山火影響芝加哥空氣品質，氣象局指出，接下來幾天芝城天空將持續灰濛濛。(特派員黃惠玲╱攝影)
西岸山火影響芝加哥空氣品質，氣象局指出，接下來幾天芝城天空將持續灰濛濛。(特派員黃惠玲╱攝影)

美國氣象局23日表示，芝加哥地區這個周末，將迎來炎熱指數將近華氏100度的高溫天氣，不僅天氣悶熱，且可能會有嚴重的雷暴襲擊。

氣象局芝加哥地區預報辦公室氣象學家伯克(Kevin Birk)說，這波高溫天氣從23日開始，當天氣溫超過華氏80度且潮濕，接下來的周六、周日，他建議大家「關注天空」，密切注意是否出現惡劣天氣警報。

預測指出，24日氣溫將攀升到90度左右，炎熱指數超過90度，甚至將接近100度，伯克說，炎熱指數是以「在室外感覺」的溫度來衡量，而非常炎熱與潮濕的環境，使人體很難調節自己的體溫，所以會感覺比紀錄的空氣溫度更熱，周日25日的高溫將降到90度以下。

伯克提醒，假使高溫仍要在外面工作者，記得經常休息，多喝水；芝加哥市緊急管理與通信辦公室也發出公告，提醒民眾留意高溫，尤其不要長時間曝曬在戶外，以免脫水導致中暑，一般中暑的症狀，包括體溫高、暈眩、噁心、頭痛、脈搏快、皮膚又紅又熱又乾燥，市長萊特福特說，夏季高溫期間，鄰居與家人間別忘了定期保持互相聯繫，確保彼此安全。

一旦炎熱指數連續兩天超過105-110度時，國家氣象局將會發布極端高溫警，市府呼籲如果家中無降溫設備者，可多多利用全市六處「降溫中心」，此外，公共圖書館也可供民眾避暑，但室內依照規定需戴口罩。

近日芝加哥區的天空灰濛濛，氣象局說，主要受到西岸野火影響，山火灰及碎片吹遍北美，這種朦朧的天空與紅色的太陽、月亮，這個周末都會持續出現。

印第安納州環保局稱，本周稍早該州西北部的湖郡、波特郡以及拉波特郡等地，都發布了空氣質量警報，雖然芝加哥至今還沒有發出警報，但目前的空氣狀況，對於有呼吸道問題者，可能仍不安全，伊州環保局表示，患有哮喘等呼吸道疾病者，這幾天應該盡量限制在戶外長時間活動。

高溫 芝加哥 指數

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