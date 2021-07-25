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華咨處為民眾免費填寫入籍申請表，歡迎洽詢！本報芝加哥訊

芝加哥工商記者
新公民計划，是由華咨處與伊州人文服務部、伊州移民難民權益聯盟聯合推出。
新公民計划，是由華咨處與伊州人文服務部、伊州移民難民權益聯盟聯合推出。

您想入籍成為美國公民嗎？華人咨詢服務處將免費幫您填寫入籍申請表。入籍條件包括：（ 美國合法永久居民，獲得綠卡超過4年9個月，或配偶是美國公民，本人通過婚姻獲得綠卡超過 2 年 9 個月;如欲用中文面試，申請人必須年滿 50 歲以上并獲得綠卡超過 20 年，或年滿 55 歲以上并獲得綠卡超過15 年。）。詳情請致電華咨處：312-791-0418 轉移民入籍服務或親臨華人諮詢服務處地址：2141 S Tan Ct., 3rd FL, Chicago, IL 60616。

新公民計划（New Americans Initiative），是由華人咨詢服務處（Chinese American Service League, CASL ）與伊州人文服務部（Illinois Department of Human Services, DHS ），伊州移民難民權益聯盟（Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR）聯合推出。

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