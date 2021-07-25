我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

本報芝加哥訊
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

地址位於芝加哥華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 的榕城餐具公司，近期有大量質優價廉的餐館及家用廚具新到貨，分別有大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具以及各種蛋糕/中西餅及點心模具等數不勝數的各式餐館用和家庭用品任君選擇，歡迎光臨惠顧！

榕城餐具公司主要經營各種餐館及家用廚具、餐具以及家庭用品/用具，貨品齊全，餐館/飯堂廚房設備的出售或訂做，包括各式餐館爐頭、煙罩、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡鋼貨架，壓春卷碼機和保溫臺等。還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等應有盡有，任君選擇，歡迎選購。

全新裝修的榕城餐具，寬敞明亮，商品淋漓滿目，新地址位于：2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616，一周七天營業，周一至周四9am至7pm，周五至周六9：30am至 6pm，周日10am至 6pm，歡迎致電：312-842-0099或前往榕城餐具公司訂購。該公司提供UPS寄貨服務。  電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽： 網站：www.RongCityUSA.com或微信號：RC0099E。

微信 華埠 芝加哥

上一則

清水律師事務所 提供移民業務免費咨詢服務   

下一則

旅遊旺 德州機票銷售勝前年

延伸閱讀

非法擴建公寓 准建10單位卻隔29套 罰華商120萬

非法擴建公寓 准建10單位卻隔29套 罰華商120萬
法拉盛原東溢豐 黃金店面招租、出售

法拉盛原東溢豐 黃金店面招租、出售
加州這些接種點 無需預約可打疫苗

加州這些接種點 無需預約可打疫苗
華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷
1823 W 34th St , Chicago, IL 60608 齊越地產Listing Price : $350,000

1823 W 34th St , Chicago, IL 60608 齊越地產Listing Price : $350,000
芝加哥中文學校夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假，歡迎洽詢！

芝加哥中文學校夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假，歡迎洽詢！

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州眾議會民主黨議員集體出走華府代價高。(KXAN畫面截圖)

德州民主黨集體出走華府 代價150萬元+五人染疫

2021-07-19 21:09

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰