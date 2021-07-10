華裔議員江珍妮主導亞裔史列公校必修課 伊州長簽署

州長普立茲克(左三)9日中午簽署TEAACH法案，他並感謝華裔州眾議員江珍妮(左二)、馬靜儀(右一到右三)、王明華、楊啟華，以及州參議員韋利瓦拉姆(左一)的推動。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州州長普立茲克9日簽署「亞裔美國 人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act，HB376)，該法案規定從2022─23學年起，全州公立幼稚園到高中，必須教授亞裔美國人歷史課程，伊州 也是全美第一個要求公校教授亞裔美國人歷史的州。

主導該法案的華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)說，過去一年攻擊亞裔事件頻傳，這項法案的執行將可從基本改善種族仇恨問題，原因在於「缺乏知識為歧視的根源，對抗無知最好的武器就是教育」。

該法案分別於今年4月中旬於州眾議會以90多票的高支持率通過該案，接著5月25日也獲得州參議會表決通過，該法案規定，幼稚園到高中的教師必須將亞裔美國人歷史列入教學內容，教師們可利用公共電視台有關亞裔美國人歷史的五小時記錄影片做為教材。

普立茲克說，這也意味著從2023學年畢業的伊州小學與高中生，都會從課堂上學習與認識亞裔在美國的發展過程與歷史，了解美國歷史曾發生「排華法案」，他特別感謝州眾議會主導該法案的華裔議員江珍妮與參議會印裔議員韋利瓦拉姆(Ram Villivalam)的付出與推動。

江珍妮與州眾議會另外三位華裔女議員馬靜儀、楊啟華、王明華(Denise Wang Stoneback)均出席了這場歷史性的簽署儀式。

江珍妮在活動中表示，亞裔美國人的歷史就是美國歷史，然而過去亞裔卻常常「隱形存在」，「TEAACH法案可以確保我們亞裔的下一代，不必像我一樣讀到法學院才有機會學習屬於我們的歷史」。

韋利瓦拉姆說，伊州成為全美第一個將亞裔美國人歷史課程列入基礎教育的州，是一個全新里程碑，他表示，身為亞裔移民之子，他很自豪能支持該項立法。

民主黨籍的州眾議會議長魏奇(Emanuel Chris Welch)說，此法不但能夠讓年輕人對於亞裔美國人的貢獻及文化有深入認識，更可以給亞裔學生認識與了解其先人的經歷，「伊州在此方面將成為全美領導者，這項法案也會使我們的孩子、未來更加美好」。

此法案規定的亞裔美國人課程，主要包括：

●從19世紀起，亞裔美國人對於推進民權的貢獻。

●亞裔美國人在政府機構、藝術、人文與科學領域的貢獻。

●亞裔美國人對於美國經濟、文化、社會與政治發展的貢獻。