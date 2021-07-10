我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

高明電器經銷各種全新高品質名牌家用電器，歡迎光臨！

本報芝加哥訊
高明電器經銷的新款 ROBAM 老板油煙機，歡迎光臨！
高明電器經銷的新款 ROBAM 老板油煙機，歡迎光臨！

高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理各種全新高品質名牌家用電器包括各種品牌爐頭（全新（GE,Whirlpool)爐頭、雪柜，還有其它牌子的冰箱、洗衣/乾衣機，以及多個品牌的抽油煙機等供您選購，為廣大華人客戶提供真誠耐心的銷售服務，專業安裝等一站式服務及最優惠價格，保證比各大家電零售門市更低，否則退還10%差價。全部新家電擁有一年或以上的上門保修，令您買得開心，用得安心，讓家人放心。

該公司還有更多的家用電器包括多功能電飯煲、多功能電子壓力鍋和尚朋堂不銹鋼真空保溫烹調鍋，媽媽樂富士炒鍋/不沾鍋，高效能多用途電磁爐，甩脂瘦身腰帶，代理日本富士、韓國 Titan等醫療級按摩椅，及腳底按摩器和豪華多功能全不銹鋼腸粉機等，最新潮KTV點歌機特惠價僅$699。該公司還提供專業安裝倉庫、餐館、商鋪、住宅等場所的遠程高清監控安全系統，圖象清晰穩定，并提供長期的售后技術支持。專業安裝及代理全美衛星和寬頻電視，安裝及維修大廈對講系統等。

高明近期推出的雅致時尚，瞬吸油煙的濾油王新品 Live Tech 油煙機，媽媽樂（PACAIR)，方太（FOTILE）以及 ROBAM 老板油煙機，同時購買油煙機及安裝服務，憑代碼 KCWJ 50 OFF即減$50，有效期至10/10/2021，本公司保留最終價格及解釋權，無需另行通知。該公司專業安裝油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥柜，無櫥柜，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個滿意的專業解決方案，瞬間提升油煙機的抽吸效果！

此外，該公司代理的芝加哥最快、最穩定的網絡公司 Comcast 高速網絡，提供上網、電視和電話服務,其中家用優惠$25/50mbps，$40/100mbps，商業特惠套餐價格低至 $70/月（需要相關條件限制）。高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，歡迎致電洽詢(312)225-3008，WeChat ID:kcelect2814,更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]

華人 電飯煲 芝加哥

上一則

芝加哥中文學校夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假，歡迎洽詢！

下一則

自印假折扣券行騙23州 87人涉案

延伸閱讀

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
宅家整理「斷捨離」5種物品該丟了

宅家整理「斷捨離」5種物品該丟了
滑板充電釀火災 維州7人無家可歸 損失逾71萬元

滑板充電釀火災 維州7人無家可歸 損失逾71萬元
高明電器經銷各種家用電器 價格優惠 提供一站式服務

高明電器經銷各種家用電器 價格優惠 提供一站式服務

雪櫃保養小知識

雪櫃保養小知識
宅家整理「斷捨離」5大必丟商品 氣氛燈飾根本用不到

宅家整理「斷捨離」5大必丟商品 氣氛燈飾根本用不到

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？