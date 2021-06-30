「狗咬郵差」數量排名 芝加哥全美第二

郵政總局日前公布全美各地「郵差被狗咬」的數量排名，芝加哥在大城市中排名第二。(本報檔案照)

為提升民眾對「狗咬人攻擊」的意識，美國郵政 總局(USPS)日前公布2020年全美各地「郵差被狗咬」的數量排名，芝加哥 在大城市中排名第二，全年有59起郵差被狗攻擊的案件，在州排行中，伊州 排名第六，共有近300起相關案件，比去年增加逾50起。

近日正值「全美狗咬人意識周」(National Dog Bite Awareness Week)，根據郵政總局的統計，2020年約有5800名郵差在工作中被狗攻擊，其中芝加哥有59人，在大城市中排名第二，第一名為休士頓(Houston)，共有73起案件，第三名為洛杉磯(Los Angeles)，共54起。

送郵件時遭狗攻擊，是許多郵差的噩夢；圖為居民門前「小心惡犬」的標識。(本報檔案照)

在州排名中，伊州排名第六，從前年的238起增長至290起；美國郵政職員安全和健康代理經理斯瓦洛(Jamie Seavello)表示，提高社區意識能幫助郵差們有效防範狗的攻擊，並在遇到危險時懂得如何應對、保護自己。

郵政總局也給郵差們提供與狗相關的訓練，包括如何尊重狗的領地，如何避免在送信件時驚動狗或其他寵物等，同時也教導民眾如何管理寵物以確保郵差能將信件安全送達，例如在戶外將狗拴住，或讓牠們在室內、有圍欄的院子活動，避免牠們將郵差視為威脅而攻擊。