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紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道

記者張筠／綜合報導
芝加哥市議會投票決定將「湖濱大道」(Lake Shore Drive)改名「杜薩布爾湖濱大道」，以紀念第一位定居芝加哥的非洲裔杜薩布爾。(美聯社)
芝加哥市議會投票決定將「湖濱大道」(Lake Shore Drive)改名「杜薩布爾湖濱大道」，以紀念第一位定居芝加哥的非洲裔杜薩布爾。(美聯社)

芝加哥市議會日前投票決定將「湖濱大道」(Lake Shore Drive)改名「杜薩布爾湖濱大道」，以紀念第一位定居芝加哥、也是開創芝加哥的非洲裔杜薩布爾(Jean Baptiste Pointe DuSable)；不過道路改名一事持續惹議，且日前剛與市議員們在議會發生衝突的市長萊特福特(Lori Lightfoot)也批評市議員，應該將時間花在與民生相關的事務。

杜薩布爾是一名來自海地的非裔商人，18世紀定居芝加哥，成為建立芝加哥的先驅，為紀念他，芝加哥市議會綜合多方意見，以33比15票決定將「湖濱大道」改名為「杜薩布爾湖濱大道」(Jean Baptiste Point DuSable Lake Shore Drive)。

支持改名的市議員摩爾(David Moore)表示，如果沒有杜薩布爾，「我們所有人，包括這條城市交通要道都不可能在這裡」；但反對者表示應該保留傳統，尊重遺產以及原始名字的吸引力，市議員霍普金斯(Brian Hopkins)說「(湖濱大道)原名非常漂亮，也能描述這條路的美。」

市長萊特福特(Lori Lightfoot)最初也反對改名，表示「湖濱大道」已廣為人知，與城市有很久的歷史，不應更改，她原計畫斥資4000萬元建造一個紀念公園，重新命名河濱步道(Riverwalk)的一部分，並放雕像來紀念杜薩布爾，不過該計畫被市議會否決。

萊特福特在表決後指責市議員們耗費太多時間討論道路改名，沒有將重點放在對民生更重要的議題上，「現在正值新冠疫情的恢復階段，應重點解決與人民生活、工作相關的事務。」

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