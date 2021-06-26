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乾洗店生意疫後難恢復 業主:正消亡

記者張筠╱綜合報導
新冠疫情爆發以來，上班族不再需要西裝革履或穿正裝，專門提供乾洗、熨燙、保養的商家生意驟減。(本報檔案照)
新冠疫情爆發以來，上班族不再需要西裝革履或穿正裝，專門提供乾洗、熨燙、保養的商家生意驟減。(本報檔案照)

新冠疫情期間，民眾著裝需求和習慣明顯改變，導致大量乾洗店生存艱難，伊州在一年內減少了20%的乾洗店，仍在堅持經營的部分業主也表示，至今收益只有近疫情前的一半，感到前途渺茫，並稱乾洗行業正在消亡。

疫情持續一年多來，遠程辦公成為「新常態」，上班族不再需要西裝革履或穿正裝，專門提供乾洗、熨燙、保養的商家因此生意驟減，在芝加哥貴族廣場(Noble Square)附近的Chicago Cleaners員工金申(Shin Kim)表示，現在基本沒有需要西裝、燕尾服、禮服等的場合，疫情前平均月收入8000元至1萬元，現在每個月收入不到4000元，「乾洗行業正在消亡。」該店業主申安德魯(Andrew Shin)甚至要用Netflix或Youtube影片來打發生意清淡的時間。

根據伊州乾洗及洗衣專業協會(Illinois Professional Drycleaners and Launderers)數據，80%的乾洗店由亞裔經營，且多數是第一代移民的韓裔父母，他們受疫情衝擊明顯，除了在疫情嚴峻期間收入大減，疫情好轉後仍因民眾著裝習慣改變而無法恢復生意。

該協會執行主任卡特茲(Sue Kratz)表示，2020年伊州持證經營的乾洗店比2019年減少了20%，雖然21世紀初開始平均每年有30家乾洗店熄燈，但新冠疫情從根本上衝擊乾洗行業，加速了店家倒閉。

雖然聯邦政府提供小商家補貼，但相比旅遊和餐飲行業，乾洗店被嚴重忽視，伊州韓裔乾洗店協會(Illinois Korean American Dry Cleaners Association)表示，由於多數乾洗店員工不超過三人，能拿到手的聯邦補貼非常有限，「雖然現在生意略有回升，但整個行業的生存依賴於聯邦政府。」

芝加哥湖景區(Lakeview)的Lucky Dry Cleaner & Laundry Service業主巴特庫(Tim Batkhuu)說，2020年的婚禮數量大減，他的生意也飽受衝擊，雖然目前芝加哥已放寬各類活動和商業限制，他仍預測生意無法回到從前，尤其許多企業放寬上班的服飾規定，穿正裝的民眾恐怕會更少，「期待9月恢復實體辦公，店面存亡就取決於今年夏、秋的生意了。」

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