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僑務委員會110年度「海外數位華語文推廣計畫」 即日起，歡迎僑教教師踴躍報名參加

本報社團快訊

僑務委員會為順應全球數位科技趨勢，自101年起辦理「海外數位華語文推廣計畫」，透過輔導各地建置之海外華語文數位學習中心，在地化開辦各類師資培訓課程，今年為加強推廣具臺灣特色華語文教學，結合國內華語文教育機構，採用遠距線上教學方式辦理，期突破地域疆界限制，向海外引介國內專業師資及豐富科技輔助資源，提供僑校教師多元學習管道，有效擴大師資培訓效益。

為增進海外數位華語文推廣，僑務委員會將芝加哥亞特蘭大及休士頓等3地的僑教中心合併為美中南組，並依所轄僑校教學需求進行規劃共通性課程計8堂(1堂/50分鐘)，邀請國內中國文化大學華語文教育機構提供線上培訓課程，今年的數位教學講師陣容堅強,歡迎老師們踴躍報名，欲報從速，預定名額70人。課程完全免費，請不要錯過機會,希望大家一起來學習。

相關報名及參加資格，請參考網站或電洽芝加哥華僑文教服務中心宋小姐，電話(630)323-2440，分機5016或電郵[email protected]

教育 芝加哥 亞特蘭大

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