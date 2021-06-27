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AARP 樂齡會報告：疫情期間零售藥品價格持續上漲，速度高於通貨膨脹

 本報芝加哥訊
AARP 樂齡會報告：疫情期間零售藥品價格持續上漲，速度高於通貨膨脹.
AARP 樂齡會報告：疫情期間零售藥品價格持續上漲，速度高於通貨膨脹.

分析顯示，2015 年至 2019 年，由於藥品價格漲幅超過一般通脹率，Medicare Part D 在排名靠前的品牌藥上的支出增加近 400 億美元。據AARP 樂齡會公共政策研究所 (Public Policy Institute, PPI) 的一份新報告顯示，2020年，有 260 種常用品牌處方藥零售價格的上漲速度是一般通貨膨脹的兩倍多，漲幅爲 2.9%，而通脹率爲 1.3%。一種經常使用品牌藥的年平均費用超過 6,600 美元，比 2015 年高出超過 1,500 美元。對於每月服用 4-5 種處方藥的典型美國老年人來說，去年的年度治療費用已超過 3.1 萬美元，遠遠超過 Medicare 受益人的平均年收入 2.6 萬美元。

AARP 樂齡會執行副主席兼公共政策總監 Debra Whitman 稱：「即使是在疫情和金融危機期間，品牌藥公司還在繼續提高價格，上漲速度遠比其他商品和服務快得多，這是不可原諒的。沒有人應該被迫選擇是支付賬單，還是支付藥費以保持健康。我們的領導現在需要採取行動來降低藥品價格。」

儘管 2020 年是至少自 2006 年以來年平均價格上漲最慢的一年，但仍然是通脹率的兩倍多，並且隨後幾年的年平均價格漲幅也相當高。AARP 樂齡會分析了這些價格趨勢是如何隨着時間的推移而積累起來的，並發現如果 2006 年至 2020 年的零售價格變化限制在通脹率之內，那麼一個常用品牌藥的年平均藥物治療費用將在 2020 年降低近 3,700 美元。這些費用的增加對治療常見慢性病的藥物產生了重大影響。

*2015 年至 2020 年，幾種常用糖尿病處方藥零售價格上漲，例如，Victoza 從 2015 年的每年 7,936 美元上漲到 2020 年的 11,300 美元，Trulicity 在同一時期從每年 6,567 美元上漲到 9,323 美元。

*使用哮喘和 COPD（慢性肺部阻塞）藥物的成本也在持續攀升，例如，Spiriva Handihaler 從 2015 年的每年 3,886 美元增加到 2020 年的每年 5,289 美元，Symbicort 在同一時期從 3,391 美元增加到 4,282 美元。

藥品價格上漲也在嚴重影響著 Medicare Part D 支出。AARP 樂齡會的第二項 PPI 分析發現，2015 年至 2019 年期間，Medicare Part D 在前 50 種品牌藥上的支出增加近 400 億美元，這完全是由比通脹率還高的藥品價格上漲造成的。如果價格變化限制在一般通脹率範圍內，那麼研究期間 Medicare Part D 在前 50 種藥品上的總支出就會達到 2,508 億美元，而不是 2,891 億美元。

AARP 樂齡會公共政策研究所醫護成本和可得性主任及報告合著者 Leigh Purvis 稱：「2015 年到 2019 年，平均來看，在前 50 種品牌藥中，有近 90% 的年價格漲幅超過了相應的通脹率。藥品價格持續上漲是不公平的，即使是已經上市數十年的藥物也不應如此。如果要一直支付世界上最高的藥價，那麼美國人支付不起。」

AARP 樂齡會一直在積極呼籲國家和州立法者採取行動來降低處方藥價格，並在推動對於一些聯邦政策解決方案的支援，包括：

*價格協商：允許 Medicare 協商受益人所用處方藥的價格，並允許其他保險公司拿到 Medicare 協商的價格。

*基於通貨膨脹的貼現： 當 Medicare Part B 和 D 承保的處方藥價格上漲快於通貨膨脹時，要求藥品製造商支付罰款。

*自付額上限：爲 Medicare Part D 的加入者建立硬性自付額支出上限。

如需檢視「報告名稱」，請瀏覽 www.aarp.org/rxpricewatch。

關於AARP樂齡會

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。 AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org 或關注AARP樂齡會微信公眾號 。

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