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做好5步驟 降低龍捲風損害

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

龍捲風橫掃芝加哥西郊，許多華人也因此體驗了首次遭遇強風襲擊的可怕經歷，而在龍捲風時有所聞的中西部地區居住，平時最好事先做好防風準備，房屋保險網站accesshomeinsurance.com提出五大龍捲風強化安全守則供民眾參考。

一般而言，龍捲風出現前會有幾個徵兆，包括「天空有漏斗雲」、「戶外有咆哮聲」、「天色很黑或暗綠色」、「處處雜物碎片」、「下冰雹」等。

龍捲風來襲的時候，遵守以下安全提示，將可減少財產損失：

●找出一處屋內空間作為安全室：地下室、防風地窖，或是房屋底層沒有窗戶的房間，例如大型壁櫥區等，選出安全空間後，記得找專業人員予以施工強化，一旦發生嚴重暴風雨，就可躲進此空間。

●把必需品放在上述安全室：將食物、水、重要文件、救生用品與藥物應急包，放在安全室中。並放置些衣物、毯子、電池供電的收音機等，以防需要比較長的時間等待龍捲風離開。

●移除戶外物品：一些家具、枯樹或碎片等可能被風颳起的物品，盡快搬入屋內。

●強化房屋：聘請專業人士加固房屋外的磚頭或房屋主要結構，例如突起的煙囪可加入強化鋼固定，防止大風時斷頭。

●聯繫房屋保險經紀：在龍捲風季節來臨前，找出時間與保險經濟聯絡，了解自己的房保是否囊括龍捲風破壞的保險，如果沒有類似保險，可審慎評估後增加該項目投保。

龍捲風 保險 華人

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