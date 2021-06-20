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國際佛光會北美大聯誼  佛光人海會雲來集

本報芝加哥訊

6月6日國際佛光會舉辦「2021年北美洲聯誼會」。在新冠疫情特殊時期，經過七百多個日子的籌備，來自北美27個佛光協會的集體創作，200位優秀義工九十多場籌備會議，使得超過1,200位會員在雲端相聚。不論出席人數、分組參與人數、或是各組義工人數，都是史無前例的。更令人震驚的是，運用現代科技，上千人同時在線，瞬間從會議大廳傳送到25個分組討論室，驚艷全場。

三個小時的議程中，召開「信仰與傳承」主題論壇，由三好家庭分享落實信仰與傳承的經驗。佛光會員觀摩學習會務並針對網路弘法、教育推廣提升、T-earth環保植樹等議題，進行廣泛討論。精彩的表演和「一筆字」文創抽獎使與會者驚喜連連。所有影片節目都有中、英雙語字幕，現場翻譯組更提供同步英語、粵語翻譯，處處都展現出佛光人落實本土化的用心。

國際佛光會世界總會會長心保和尚致詞：在星雲大師的帶領與佛光人的努力下，值此佛光會創會三十週年之際，將佛法傳遍全世界。不論是三好四給、五和六度，都是弘法利生的事業。心保和尚勉勵佛光人，將人間佛教的理念發揚光大。署理會長慈容法師慈悲叮嚀大家，防疫要尊重規定。大師也常說：「眾即因緣和合」。在生活中更要重視合眾，才能帶來平安幸福，增長智慧；要增加自己的能量，學習菩薩的精神，服務眾生、廣結善緣。

佛羅里達州戴明斯郡長（Jerry Demings）表達祝賀：佛光會不但是一個多元信仰中心，也是社區多元文化、教育、社會服務，以及節慶活動的中心，與該郡理念相輔相成。美東副秘書長永固法師表示，雖然透過網路，我們還是能感受到各地的歡喜氣氛。正如創會會長星雲大師所言，佛光會是一個很奇妙的地方，所有來到佛光山、認識佛光會的人，都感受得到佛光人在參與會務的過程中，從學習、成長、服務、結緣中的快樂。

芝加哥佛光協會周邁平會長表示，「這次有幸做為分組討論共同主持人之一，跟分組的輔導法師來回討論如何設定問題，準備 PowerPoint 簡報，和法師、記錄人、人間記者、資訊人員充分合作，使討論順利進行。」對個人來是一趟學習與結緣之旅，更加是人間佛教的實踐。孫偉銘理事自豪地表示，芝加哥協會在住持覺麟法師和監寺有恆法師的帶領下，也不惶多讓，我們每週的音緣讀書會活動也深得小組與會者的讚賞。

協會副會長李性銘認為，雖然疫情使我們隔離，但誠如大師所說「有佛法就有辦法」，我們運用網路，注入佛光人的溫暖與關懷，就可以處處是道場。黃于文督導：「短短的三個小時北美聯誼會，從高超技術操作，精彩節目表演，佛光家庭信仰與傳承的分享，都是精心用心安排策劃。共同見證了一個集體創作的奇蹟，心中只有驚喜，讚嘆和震撼。」

國際佛光會世界總會秘書長覺培法師閉幕致詞，讚歎北美佛光人的創意和縝密的思惟：作為三寶弟子與佛教的護法，佛光人要勤讀書、參加讀書會，對佛教、佛法深入了解。以服務來實踐薩行，以參加法會共修來減少修道障礙，從聞法中增長智慧。期許大家繼續精進努力，實踐三好四給，並感謝北美洲承辦2021全球佛學會考，讓全世界都動起來【人間社 王郁雅 供稿】！

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