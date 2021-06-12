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芝3大商圈今夏定期封街 盼吸人潮重現消費高峰

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥環區的商店受到疫情衝擊很大，該區聯盟將推出周日封街的方案，希望吸引消費者回流。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥環區的商店受到疫情衝擊很大，該區聯盟將推出周日封街的方案，希望吸引消費者回流。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市府10日宣布，今年夏天與秋天間，市區包括北密西根購物大道、環區商業中心州街(State St.)以及辦公大樓雲集的拉謝爾街(LaSalle St.)南段，都將定期封路推出音樂會、用餐區以及其他娛樂活動，希望吸引人潮，盡快協助商圈恢復疫情節消費高峰。

市府表示，由芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)主導的州街部分，預計從7月11日開始，連續12周的每個周日，從上午11時到晚間8時將封閉介於麥迪遜街(Madison St.)與湖街(Lake St.)間的州街，讓該區成為行人步行區，初步計畫推出爵士演奏、芭蕾舞表演以及開放讓餐館提供戶外用餐，並允許設立零售攤位。

而「在拉謝爾街午餐」(Lunch on LaSalle)計畫，由BOMA贊助，這家公司管理及持有市區多達240棟建築物，該計畫將在未來的某些周二，暫時關閉位於芝加哥交易所前的街道，然後允許人們帶著午餐或從餐館定餐後，到該區域用餐，BOMA說，此舉主要希望提供越來越多返回辦公室上班的民眾，能夠擁有更多選擇的用餐地點，不過，該機構還未公布何時開始執行。

至於北密購物大道將邀請遊客、附近居民觀賞表演，參與家庭遊戲，並將推出多項可供民眾打卡拍照的裝飾，同時還能安心享受購物、用餐樂趣。

這三處預計推出封街計畫的地點，在過去幾年都面臨店面或辦公樓空置率不斷升高的危機，其中向來為金融銀行總部據點的拉謝爾街，剛搬走了美國銀行與BMO金融公司，而附近的州府大樓湯姆森中心，目前也已經公開上市求售。

北密大道與州街這兩個零售店雲集的購物街道，在新冠疫情前就因網路購物市場擴大，導致這些零售區不斷流失大型連鎖百貨旗艦店，而疫情更催生了這些實體店的結束營業，例如北密大道上的梅西百貨就在今年初關閉，直到目前仍沒有其他零售店接手。

疫情 芝加哥 梅西百貨

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