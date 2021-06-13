華諮處協助政府提供孕婦嬰兒營養輔助服務

地址位于 2141 S Tan Ct, Chicago, IL 60616的華人 咨詢服務處（Chinese American Service League)協助政府提供孕婦嬰兒營養輔助服務（WIC）,具體福利是州政府為孕婦和嬰兒提供的營養補助，其申請資格：所有低收入 家庭孕婦‚初生嬰孩及五歲以下兒童均符合資格，家庭人數：每月收入限額，1個人（$1,926以下），2個人（$2,607以下），3個人（$3,289以下），每多一位家庭成員限額會加 $682 (7/1/19 - 6/30/20)。

申請方法：1．親自到政府辦事處申請 Dept. of Human Service，①Henry Booth House（2907 S Wabash Ave, Chicago，IL 60616，電話：312-949-3600），②Alivio Medical Center（2355 S Western Ave. Chicago, IL 60608，電話：773-843-4220），③查詢其他申请地方 請瀏覽以下的網站https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/clinical_health/wic_clinics.html。

2．華諮處轉介（2141 S Tan Ct, Chicago, IL 60616，電話：312-791-0418），準備文件① 懷孕證明，② 地址証明: 兩封寄往府上之信件(煤氣,電費或電話費單)，③ 收入証明 (最近兩期之支票 尾, 稅單或公共援助証明)，④ 孕婦, 初生嬰兒及子女的工人咭（社會安全卡），⑤ 嬰兒出生証明 (嬰兒出院紙或印有嬰兒脚印之紀念咭)，⑥ 嬰孩及兒童之注射預防針証明 ⑦父母身份證。

請注意：政府辦事處辦工時間：週一至週五早上 8:30 至下午 5:00均可辦理。