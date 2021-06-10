庫克郡房地產稅金 20年翻倍 華人聚居區列芝市第4與第8高

庫克 郡財長帕帕斯(Maria Papas)新公布的「庫克郡20年房產稅歷史報告」指出，庫克郡發出的房產稅單總額，於2000年為78億5000萬，到2019年此金額增加到155億8000萬元，漲幅約一倍(99%)，其中芝加哥 市的漲幅高達115%，庫克郡郊區則提高了87%，在相同期間，庫克郡的公家與私人單位的員工薪資，調漲幅度只有57%，而生活成本增加了36%。

該份報告中顯示，包括住宅與商業單位在內，芝加哥50個區中，房稅收入增加最多的是第三區，漲幅高達431%，而華人聚居的25區以及11區，過去20年房產稅漲幅分別名列全市第四名(257%)與第八名(165%)。

芝加哥部分的住宅單位房稅總額於2000年到2019年間的漲幅驚人，幅度達164%，商業單位的房稅增加幅度反而只有81%。

帕帕斯說，庫克郡房產稅不斷飆高的情形，必須獲得更多人關注，這也是她的辦公室發表此份有史以來第一份房稅增長報告的主因。

根據數據，全郡負擔政府債務最低的20個城鎮，只有一處為少數族裔社區；而負擔最重的20個城鎮中，則有超過一半為少數族裔社區。帕帕斯說，需負擔債務多的地區，主要當地人口較少，因此計算下來金額高；此外，這些地區的商業較少且空地多，也導致了其他人必須支付的稅金與債務分擔比率居高不下。

事實上，不僅庫克郡房稅持續調高，財經網站wallethub指出，伊利諾州的房產稅率(2.27%)僅次於新澤西州 (2.49%)，位居全美第二高，而房產稅不斷上升也成為導致該州人口近年嚴重流失的主要原因之一。

該辦公室並推出了小程式，只要輸入房產地址或物業的PIN號碼，就能看到過去20年繳交的房稅總額中，有多少比率遭政府挪用去支付養老金及償還政府債務，想要了解名下物業過去20年的房稅變化，以及究竟自己所繳交的房稅替政府承擔了多少比率的債務，可以上網查詢，網址：https://reurl.cc/og19Oj。