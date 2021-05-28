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趙小蘭：經歷苦難 才會成為更好的領導者

特派員黃惠玲╱綜合報導
密蘇里州勞工廳廳長許心怡(左)邀請前聯邦運輸部部長趙小蘭(右)參與該州慶祝亞太裔傳統月線上活動並分享經驗。(雲端慶祝會截圖)
密蘇里州勞工廳廳長許心怡(左)邀請前聯邦運輸部部長趙小蘭(右)參與該州慶祝亞太裔傳統月線上活動並分享經驗。(雲端慶祝會截圖)

密蘇里州26日舉行了第二屆亞太裔傳統月慶祝會，前聯邦運輸部部長趙小蘭應邀在活動中，接受密州首位亞裔勞工廳廳長許心怡(Anna Hui)訪問，趙小蘭說，她人生中最大的快樂，是在幫助他人發揮潛能，讓他們實現為國家做出貢獻的美好人生，她也鼓勵正在遭遇苦難者要振作，因為經歷艱苦，才會更善解人意，成為更好的領導者。

密州州長帕森(Mike Parson)也出席了這場雲端慶祝會，他致詞時向所有線上與會者表達歡迎，同時也提到亞太裔豐富文化的重要性。

許心怡在活動中介紹趙小蘭時說，趙多年來的公共服務成績有目共睹，她不但是第一個被任命為總統內閣成員的亞裔，且對家庭全心投入，出色領導才能讓人印象深刻。

趙小蘭在談話中，分享了自己的成長過程，她表示，她很小的時候來到美國，當時連英文都不會說，也因為自己的經歷，讓她在後來從政生涯中，更容易理解弱勢群體的需求，也變得更有智慧、更有同理心。

她說，幫助他人發揮潛能，讓這些人能夠實現為國家做出貢獻，是她人生最大的樂趣之一，而正在經歷苦難挑戰的人，也不要灰心，要振作精神，因為苦難可以讓大家成為更傑出的領導人物，「你會變得更善解人意，會更能體諒他人，你能以一種更貼切的方式解釋事情」。

趙小蘭說，這些都是因為自己曾經歷困難所累積的能量，「這也是為什麼我一直在為弱勢群體在主流爭取更多獲得機會的原因」。

趙小蘭也分享了自己擔任運輸部部長的經驗與心得，尤其提到新冠疫情期間，所有運輸相關從業人員的偉大貢獻，她也提到前兩年參加紀念華工修築鐵路150年活動時的感動。

密州勞工廳廳長許心怡是該州第一位擔任部會首長的亞裔，她多年來在地方及聯邦政府有豐富相關經驗，許心怡一歲時隨著父母從台灣移民到美國，她表示，父母一直要求她懂中文，周末也要到中文學校上課，她感謝雙親的堅持，讓她這幾年工作時，與華裔社區溝通特別順利。

2004年，許心怡加入趙小蘭勞工部團隊服務，並先後出任趙小蘭亞裔特別助理、勞工部副助理部長等職。趙小蘭勞工部長任滿後，許心怡則隨趙小蘭到傳統基金會擔任資深顧問暨政策分析員，2015年11月，許心怡出任伊州勞工廳副廳長職位，2017年4月成為密蘇里州的勞工廳廳長。

趙小蘭 勞工部 亞裔

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