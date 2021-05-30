芝加哥郊區太古廣場 首次舉辦慶祝亞裔傳統月活動 精彩紛呈

芝加哥郊區太古廣場首次舉辦慶祝亞裔傳統月活動精彩紛呈。

由Aurora市政府、聯豐集團、大芝加哥地區華僑華人聯合會（華聯會）聯合舉辦的慶祝亞裔 傳統月活動，日前在有芝加哥郊區中國 城之稱的Aurora市太古廣場（Pacific Square）隆重舉行。Aurora市長 Richard Irvin，聯邦眾議員 Raja Krishnamoorthi等政府官員以及以及樂齡會 AARP 伊州執行委員會成員張秀賢女士（Nancy Chen）等華人社團領袖、商家等匯集一起慶祝亞裔月。活動現場還有舞龍舞獅、多個藝術團體精彩表演助興以及眾多商家設服務攤位宣傳業務等，場面熱鬧非常！

聯豐集團董事長倪舉淩首先致詞表示，亞裔月對亞洲歷史和文化的傳承十分重要。美國 社會尊重亞裔文化，專門為亞裔設立了亞裔傳統文化月，各個亞裔社區要加強團結，合作傳承亞裔文化。太古廣場以亞洲文化為主題，有很多亞洲風味餐館和亞洲食品超市，通過亞洲美食來傳承亞洲文化。太古廣場第二期工程項目，將更突出亞洲文化，更好地向美國主流社會介紹豐富多彩的亞裔特色文化。

Aurora市長Richard Irvin、聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi、Bill Foster，Aurora太古廣場所屬第十區區長Shweta Baid、伊州議員Stephanie Kifowit 等貴賓致辭肯定和讚揚亞裔對該市以及美國發展的貢獻，在慶祝亞裔月的衕時，也要慶祝幾代亞裔所取得的成就。市長 Richard Irvin為了表彰太古廣場聯豐集團董事長倪舉淩對該市的卓越貢獻,特別設定每年3月28日倪舉淩的生日為奧羅拉市的倪舉淩日（Eddie Ni Day）,這是華裔首次獲得的殊榮，也是華裔社區的光榮。市長Richard Irvin還呼籲大家一定要堅決抵制對亞裔的仇恨。

華聯會主席鄭徵讚揚太古廣場不僅提高周邊的亞裔人口的生活品質，也帶來更多的就業機會和商機。感謝聯豐集團董事長倪舉淩和團隊，他們不僅是投資，還幫助商家成長和發展。聯豐集團積極回饋社會，向中文學校捐款幫助華人下一代傳承中國傳統文化，還向老年中心捐贈食物。太古廣場的第二期工程，將進一步打造集美食、休閒、娛樂、購物於一體的多元亞洲文化特色生活中心。

慶祝活動的文藝匯演多姿多彩，有中國舞蹈、韓國舞蹈、印度舞蹈、印尼舞蹈、老撾舞蹈、廣場舞、唱歌、兒童武術及九節棍武術表演等精彩節目，還有包括21世紀地產、萬通互惠理財、Adsum 愛心保險及宜安貸款公司等商家設服務攤位宣傳業務。