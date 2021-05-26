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芝加哥撥款8千萬補貼房租 最高15個月

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

繼伊利諾州推出新一波的租金補助方案(The Illinois Rental Assistance Program)後，芝加哥市市長萊特福特也宣布，會從聯邦紓困金中撥出8000萬元，作為該市第三波租賃補貼經費，符合資格的市民，最高可獲得15個月房租津貼，同時也將協助支付水電瓦斯帳單。

萊特福特表示，即日起到6月8日午夜11時59分間，可提出申請，租客必須符合以下條件：居住在芝加哥；經歷失業、工時減少、自己或家人生病、面臨住房不穩定危機、目前所得比去年家庭收入還要少。

想要申請這筆補助的租客，可直接上網填表，網址：www.chicago.gov/renthelp，或撥打專線電話(312)698-0202。

房東也可以代表房客提出該申請，市府也提醒，目前「禁止驅趕租客」的命令仍然有效。

不過，伊州州長上周曾公開表示，該禁止逼遷房客的命令將在八月到期，萊特福特說，正因如此，這次的第三波租金補助，對於陷入財務困境的民眾尤其關鍵。

芝加哥住屋局局長諾瓦惹(Marisa Novara)說，該是第一波提供租金補助時，總經費只有200萬元，當時僅能提供2000人每人1000元的補助，而當時共有8萬3000人提出申請。

她表示，新冠疫情造成的租客住房危機，可說是2008年經濟衰退以來最嚴重的一次，為了協助租客度過難關，市府又推出第二撥租金補助，金額共2400萬元，累計達萬戶家庭受惠。

她解釋，獲得審核通過第三波補助的房客，最高可以拿到過去12個月的租金補貼，加上未來三個月的房租津貼，還有部分房客同時可以取得水電瓦斯補助。

州府方面也提醒，即日起到6月7日為止接受符合資格者申請，這項新的租金補助，可望提供多達12萬名租客獲得租金支援，經核准的申請者，每名最多可獲得2萬5000元的補助，有意申請租金補助的房客、房東，可查詢官網：https://ilrpp.ihda.org/。

租金 租客 芝加哥

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