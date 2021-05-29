佛光協會慶佛誕 歡喜祥和樂融融

國際佛光會於5月16日在芝加哥 協會舉辦線上慶祝佛誕節系列活動。佛誕節是佛教一年一度的重大慶典，以慶祝教主釋迦牟尼佛降誕人間。活動中，芝加哥佛光協會各分會，在線上莊嚴獻供。運用話劇、小品、歌舞等形式，為大眾帶來歡喜，傳遞佛法。透過本次活動，更加深了會員彼此的凝聚力，親子 協作傳承信仰。

協會會長周邁平勉勵佛光人，稟持佛光山開山星雲大師三好四給的理念，做到生活佛法化，佛法生活化。在法師指導下，芝加哥佛光人勇於承擔，透過每個分會的集體創作與跨分會的互相合作。使得每個活動都展現出「佛說的、人要的、浄化的、善美的」，這就是佛陀敎導我們的人間佛敎。一個多小時的活動，真是片片歡樂，處處禪心；是慶祝佛誕的最佳體現！

芝加哥協會由周會長與孫偉銘理事聯袂帶來相聲表演。講述耳熟能詳的四字成語，其背後佛教源流。妙語連珠的話語，使得大家笑聲不斷，寓教於樂。英文分會的「茶禪與佛法」告訴大家常觀照，常懷感恩。青年團表演的「四歲老翁」說的是已經八旬的老翁，四年前才值遇佛法，覓得人生真諦。第一分會親子說故事告訴我們改變別人及世界之前先改變自己。

第二分會的親子三好手語舞蹈，當在線的佛光人看到孩子們歡樂的笑臉都幸福滿滿。談怡韻分享：從選曲目到取景，到隊列服裝，全部尊重孩子的意見。原來「平等主張和「集體創作的理念，也適用於親子關係。第三分會用佛印禪師與蘇東坡的互動的話劇，從看山是山，看水是水的三個悟道境界。

總幹事李性銘，引用星雲大師「光榮歸於佛陀，成就歸於大眾，利益歸於常住，功德歸於檀那。鼓勵各位佛光人在佛道上一起繼續努力，精進用功！對於每一位幕前幕後的義工們，除了感謝之外，還是感謝！

各個分會爲了能把六塵供的視頻完美的呈現，都花費了大量的心血。劉佳師姐為六塵供設計供佛，字幕，意涵，獻供虛擬背景，配合協會及各分會時間錄影，短短幾分鐘的視頻，往往需要數的錄製，只求表現出最莊嚴的效果。第三分會會長杜堡惜多次嘗試電腦錄製效果的設計和預演。很多人在施打疫苗 ，就投入籌備工作。從來都是大衆第一，自己第二，勇於承擔與奉獻。

第二分會會長許標金從芝加哥市區開車六個多小時往返把獻供的供品送到印第安納的會員的家中，又馬不停蹄地返回芝加哥，參加晚上的視頻錄製。雖舟車勞頓，依然充滿歡喜。第一分會會長陳林采菱，精心設計了供品和古香古色的服飾，用最美的精神面貌，歡喜獻供，也爲其他分會提供了學習的樣板。食義賣的師姐們在默默的付出，不求回報，實實在在的在行利益眾生的菩薩道。或許短短的幾分鐘無法表現出背後的種種故事，但是今日的善緣美意，在不久的將來必會開花結果，燦爛豐收。

最後，芝加哥佛光山住持覺麟法師讚歎各位佛光人的用心與創意，看到了歡喜融合與成長。同時，為慶祝佛光山開山55週年，全球佛光人同步抄經修持。第二分會副會長倪碧琳讚歎佛誕節線上慶祝活動展現了創意與活力。再一次體現佛光人積極向上，追求人生真諦的願景。活動雖然告個段落，但行三好四給的精神持續進行中。

國際佛光會芝加哥協會特舉辦慶祝佛誕素食義賣活動，以感念佛陀恩德。提倡戒殺茹素，長養慈悲心。佛光素食由芝加哥佛光人純手工製作，不僅有：椒鹽素排飯、古早味素油飯、素鹹魚、泰式素打拋肉、素叉燒包、素粽等精美素食，每週更將會有新菜品不斷推出。即日起開放線上預購，方便大家將美味素食帶回家與親朋好友分享。數量有限，預購速從，將於6月14日截止。請登臨網站了解，http://www.bliachicago.org/VeggieFood.htm。(人間社記者：王克英、緣心)