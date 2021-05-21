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封路戶外用餐創生機 南北華埠今夏續推

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠廣場裡多個餐館今夏將繼續推出戶外用餐區。(特派員黃惠玲/攝影)
華埠廣場裡多個餐館今夏將繼續推出戶外用餐區。(特派員黃惠玲/攝影)

去年夏天，芝加哥市府封鎖部分路段，讓餐飲業者擴大就餐面積的作法，為陷入經營困境的芝加哥餐館創造了生機，芝加哥市府表示，今夏將延續此概念，在全市範圍開放部分街道作為戶外用餐區，同時結合文化、藝術展覽與表演，其中北華埠名列首波落實該計畫的15個社區之一，南華埠則仍將以華埠廣場的行人步道區，設置就餐桌椅。

透過芝加哥旅遊局(Choose Chicago)，市府去年提供了230萬資金給餐飲業，作為改善戶外用餐區經費。

市長萊特福特表示，戶外用餐的營業去年變成許多餐館的生命線，今年夏天市府決定延續這項計畫的成功，讓部分街區作為餐飲業的用餐專區。

該計畫第一波將在芝加哥15個社區施行，這些社區的部分街道於夏季期間將封鎖，然後由餐館及市府合作，共同推出藝術展覽、餐飲消費等專區，吸引更多消費者上門。

15個參與該計畫的社區，分別為Austin、Back of the Yards、Chatham、Lakeview、Little Village、Logan Square、Morgan Park Beverly Hills、Northwest side(Belmont街)、Puerto Rican Cultural Center、Rogers Park、 South Shore、South Chicago、West Ridge以及北華埠(Uptown)。

北華埠部分，將美化北百老匯大道(N. Broadway)與喜來登路(Sheridan Rd.)間的亞偕街(Argyle St.)，並擴大該街道的戶外用餐範圍，北華埠過去一年受到疫情影響巨大，一些商家都面臨嚴峻生存挑戰。

南華埠方面，芝城華商會董事長梅施美英表示，市府已經通知華埠今年夏天可以繼續開放戶外用餐，唯一限制是每桌不能坐超過10人，她表示，去年夏天華埠永活街也有一些餐館加入戶外用餐服務，而行人步道區的華埠廣場有最多商家提供戶外用餐區。

她說，今年至今，將有永活街的翠亨村餐館，以及位於廣場的Daebak烤肉、聚緣齋、祖璵及祖璵plus、皇上皇燒臘、珍味佳、利榮華、仙跡岩、名軒等餐廳，都設置了戶外就餐桌椅。

華埠 芝加哥 步道

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