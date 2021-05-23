我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

Hard Rock Casino 盛大開業，場面星光熠熠！

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino盛大開業，六頭生猛醒獅作盛大開幕儀式的前奏，祈求各界生意興隆，財源滾滾！
Hard Rock Casino盛大開業，六頭生猛醒獅作盛大開幕儀式的前奏，祈求各界生意興隆，財源滾滾！

地址位于5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.的 Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 賭場娛樂中心在5月14日盛大開業之際的5/13日，特別邀請了芝加哥知名醒獅團“余氏”的六頭生猛醒獅作盛大開幕儀式的前奏，其精彩表演，令現場掌聲四起，期間還由賭場总裁 Matt Schuffert、市场營銷副总裁 Joe Branchick 以及一眾高層為醒獅點睛等系列寓意各界大吉大利、發財好運的儀式，醒獅還進入賭場拜訪各個部門祈求各界生意興隆，財源滾滾，場面熱鬧喜慶，星光熠熠！

5月14日，Hard Rock Casino舉行了隆重的開幕盛典。全新的印第安納州北部娛樂中心秉承真正的硬搖滾傳統，以傳奇的 Guitar Smash來慶祝盛大開業。開幕式由Blackhawks Anthem Singer演唱國歌開始，Spectacle Entertainment副董事長Greg Gibson首先致辭歡迎各界的蒞臨。接著由Hard Rock Casino國際首席運營官Jon Lucas，Matt Schuffert等高層領導致辭。出席開幕禮的主流政、商界知名人士包括IGC執行董事Sara Gonso Tait，參議員Eddie Melton，Gary市長Jerome Prince并致辭。最后的儀式也包括傳統環節《吉他粉碎》來圓滿結束了整場開幕禮。現場一片歡呼聲，大家齊齊熱烈祝賀Hard Rock Casino的最新開業，Hard Rock Casino正式于當天下午5點對外開放。

擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等高級餐飲場所，以及一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

亞裔市場發展部總監Jenny Moy將帶領亞裔團隊的 Jianye Shao(JJ), Ly Voong，Canh Nguyen等 Host，為廣大賓客提供包括英文、中文（普通話/廣東話）越南話等的語言服務以及各種休閑娛樂項目的尊貴服務！有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com或致电：（888）519-6683。歡迎大家加入Hard Rock Casino亞裔團隊。

Hard Rock Casino盛大開業，場面星光熠熠！
Hard Rock Casino盛大開業，場面星光熠熠！

亞裔 越南 劇場

上一則

七寶粥粉麵飯 正宗港式雲吞麵 不一樣港式麵食

下一則

奧斯汀德州大學 不限制戴口罩

延伸閱讀

賓大醫院要求員工接種疫苗 或引仿效

賓大醫院要求員工接種疫苗 或引仿效
內陸高山大賭場擬招800人

內陸高山大賭場擬招800人
喬州居民買樂透 一年平均花費525元

喬州居民買樂透 一年平均花費525元
雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎

雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎
南加賭場鬆綁 賭客絡繹不絕

南加賭場鬆綁 賭客絡繹不絕
8成員工打疫苗 拉斯維加斯3賭場完全重開

8成員工打疫苗 拉斯維加斯3賭場完全重開

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

蓋新屋爆增10萬材料費 德州建商:不加錢就停工

2021-05-21 21:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線
英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年

英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年