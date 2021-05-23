Hard Rock Casino 盛大開業，場面星光熠熠！

Hard Rock Casino盛大開業，六頭生猛醒獅作盛大開幕儀式的前奏，祈求各界生意興隆，財源滾滾！

地址位于5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.的 Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 賭場娛樂中心在5月14日盛大開業之際的5/13日，特別邀請了芝加哥知名醒獅團“余氏”的六頭生猛醒獅作盛大開幕儀式的前奏，其精彩表演，令現場掌聲四起，期間還由賭場总裁 Matt Schuffert、市场營銷副总裁 Joe Branchick 以及一眾高層為醒獅點睛等系列寓意各界大吉大利、發財好運的儀式，醒獅還進入賭場拜訪各個部門祈求各界生意興隆，財源滾滾，場面熱鬧喜慶，星光熠熠！

5月14日，Hard Rock Casino舉行了隆重的開幕盛典。全新的印第安納州北部娛樂中心秉承真正的硬搖滾傳統，以傳奇的 Guitar Smash來慶祝盛大開業。開幕式由Blackhawks Anthem Singer演唱國歌開始，Spectacle Entertainment副董事長Greg Gibson首先致辭歡迎各界的蒞臨。接著由Hard Rock Casino國際首席運營官Jon Lucas，Matt Schuffert等高層領導致辭。出席開幕禮的主流政、商界知名人士包括IGC執行董事Sara Gonso Tait，參議員Eddie Melton，Gary市長Jerome Prince并致辭。最后的儀式也包括傳統環節《吉他粉碎》來圓滿結束了整場開幕禮。現場一片歡呼聲，大家齊齊熱烈祝賀Hard Rock Casino的最新開業，Hard Rock Casino正式于當天下午5點對外開放。

擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等高級餐飲場所，以及一個可容納1954人的大型高级表演劇場 ，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

亞裔 市場發展部總監Jenny Moy將帶領亞裔團隊的 Jianye Shao(JJ), Ly Voong，Canh Nguyen等 Host，為廣大賓客提供包括英文、中文（普通話/廣東話）越南 話等的語言服務以及各種休閑娛樂項目的尊貴服務！有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com或致电：（888）519-6683。歡迎大家加入Hard Rock Casino亞裔團隊。