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夏天來了 芝城先降雨後高溫 可望緩解少雨現象

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

國家氣象局17日表示，芝加哥接下來幾天氣溫將逐漸升高到華氏80多度，民眾將可明顯感受「夏天」氣息，此外，芝城今年春季降雨累計僅有2.32吋，寫下1871年的春季最乾旱紀錄，氣象學家說，這兩天芝加哥將陸續出現陣雨，可望緩解罕見的少雨現象。

國家氣象局專家奧戈雷克(Rafal Ogorek)預測，今日降雨機率高達八成，累積降雨量在1/10到1/4吋間，19日也會有陣雨，從20日起至少有四天溫度將出現超過80度。

根據氣象局數據，氣象學中春季一般從3月1日到5月31日，今年到春季結束只剩不到15天時間，但芝加哥地區今年降雨量奇低，甚至高居1871年以來的最乾旱春季紀錄。

從3月初以來，芝城降雨量只有2.32吋，比往年同期低了逾6吋，此外，統計顯示，密西根湖與休倫湖的水位，在過去12個月中下降了15吋，與去年出現的水位過高現象完全相反。

氣象局指出，過去五年的春季降雨量頻頻突破紀錄，2020年芝加哥春季甚至降雨將近17吋。

大芝加哥這波雨勢將夾雜時速20哩的強風，預測到20日才會遠離。

奧戈雷克說，雖然此間春季比往年乾燥，但今年5月的降雨量去比往年5月還高。

從1871年開始記錄各項氣候現象至今，排名第二乾旱的春季為1887年，當時降雨量為2.73吋，是否接下來幾天的降雨會超過2.73吋，則有待觀察。

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