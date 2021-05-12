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車流重現 芝加哥夏季油價下跌希望渺茫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥地區一家殼牌加油站，11日每加侖價格為3.49元。 (特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥地區一家殼牌加油站，11日每加侖價格為3.49元。 (特派員黃惠玲/攝影)

「前陣子加滿油箱大概只花25元，現在至少要40元才能加滿」，剛到華埠附近一處加油站加油的Alex抱怨油價上漲幅度過高，事實上，近來為車子加油的駕駛，都深刻感受「油價飛漲」壓力，專家表示，由於需求上升，未來一段時間芝加哥的油價恐怕很難看到下降趨勢。

美國汽車協會AAA數據指出，全美目前平均每加侖汽油為2.96元，伊利諾州油價高出全美均價3.21元，芝加哥市的每加侖油價更高達3.51元，過去一個月間，芝加哥每加侖油價已經增加了0.14元。

專家表示，這波伊州油價上漲原因，主要因為員工們逐漸返回辦公室上班，開車機率大幅增加，公路交通也變得更加擁擠，至於大家對於油價漲幅感到驚訝，多數是因為去年疫情期油價持續維持低點，讓消費者忘記夏日出遊旺季時的正常汽油價格。

AAA發言人哈特(Molly Hart)說，回顧2019年的情況比較能夠喚回大家的記憶，她說，芝加哥在2019年這個時期的每加侖油價大約是3.4元，疫情期價格的確大幅下跌，現在可以說只是恢復正常。

汽油價格比較網站GasBuddy分析師德漢恩(Patrick Dehaan)說，疫情逐漸控制，人們慢慢恢復日常生活，開車上路機率不斷增加，這也意味著要想回到去年同期的油價「遙不可及」，他表示，未來一段時間，油價幾乎不可能降低。

德漢恩還提到，經營美國東岸輸油管線系統的Colonial管線公司上周遭駭客攻擊，目前雖然沒有對芝加哥的油價帶來影響，但如果該系統問題未來幾天還是無法修復的話，恐怕中西部油價很快也將受到波及而進一步上漲。

油價 芝加哥 疫情

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