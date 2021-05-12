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FDA通過緊急授權使用 芝明起開放12到15歲打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥開放12到15歲青少年接種新冠疫苗。(美聯社)
芝加哥開放12到15歲青少年接種新冠疫苗。(美聯社)

芝加哥衛生局11日宣布，從13日開始，凡年滿12歲到15歲間的青少年，均可以在全市各個新冠疫苗接種站，免預約施打輝瑞疫苗。

衛生局表示，首批針對12歲到15歲兒童的瑞輝新冠疫苗，日前已經獲得聯邦食品暨藥物管理局FDA通過緊急授權使用，預料12日也將獲得聯邦疾病防治中心CDC的核准，因此衛生局決定13日開始，開放芝城現有的施打站給符合12到15歲資格的青少年免預約施打。

衛生官員提醒，所有不到18歲的青少年要接種疫苗的話，需要有家長或監護人陪同，衛生局鼓勵大家踴躍接種。

儘管不需要預約即可前往接種，但市府希望大家多多利用預約服務，有需要者可電洽(312)746-4835或到官網預約，網址：www.zocdoc.com/vaccine。

除了市府運作的接種站外，坊間各大藥局可望也會從13日起，提供年滿12歲及以上的青少年施打疫苗，衛生局說，所有的新冠疫苗都是免費施打，且不需要提出任何健康保險或身分證明。

衛生局局長亞瓦迪說，現階段的數據顯示，疫苗對於孩童有防範效果，且安全性佳，讓孩子接種疫苗，不僅保護他們自身，也可以保障家庭、社區的健康與安全。

她也提到，現在全市接種疫苗比率最低的區域，也是病毒感染率最高且住院率也是居高不下的地方，「大家盡快接種，才能擴大施打比率，讓社區更安全」。

庫克郡衛生局11日說，該郡也會在本周晚些時候，開放給12到15歲的青少年接種疫苗，儘管日期仍未定，但想帶孩子去打的家長，可先到網站登記，網址：https://vaccine.cookcountyil.gov/。

疫苗 聯邦疾病防治中心 芝城

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