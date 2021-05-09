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慶祝亞裔月及“我愛唐人街”系列活動 5/16舉行

本報芝加哥訊

芝加哥華人社團慶祝亞裔月及“我愛唐人街“系列活動新聞發布會日前在中國城湘鄉香餐廳舉行，宣布由大芝加哥地區華僑華人聯合會（華聯會）、美中餐飲聯合會、芝加哥第25區區長辦公室聯合舉辦的慶祝亞裔月及“我愛唐人街”系列活動將於5月16日（12pm-3pm）在中國城華埠廣場舉行。25區區長盧漢士及眾多商家、僑團領袖包括華聯會主席鄭徵、理事長汪興無，美中餐飲聯合會主席胡曉軍，香港華協會會長陳健明，華埠商聯主席馬森柱，華商會會長Patrick McShane，科工專會長周堅剛，芝城協勝公會代表陳羨韶、美洲華裔博物館館長劉振斌、聯豐集團董事長倪舉凌等各界社區代表出席，并一致表示將積極參與和支持，弘揚中國文化，讓倍受疫情沖擊的中國城早日恢復客流與繁榮。

每年的5月為亞裔月，芝加哥華人社團都舉辦各種活動慶祝亞裔文化傳統。芝加哥華人社區自去年2月10號發起“我愛唐人街“的活動以來，得到各界的支持和響應，愛心人士越來越多，加入的商家個人也越來越多。發起人之一，美中餐飲業聯合會胡曉軍主席表示，歡迎更多的個人，商家和社團加入“我愛唐人街”的行列，只要大家精誠團結，攜手合作，華埠一家親，通過大家的共同努力，堅信華埠明天一定會更好！

胡曉軍還表示，去年2月發起的“我愛唐人街”（we love Chinatown!）活動主要包括有：第一次是去年2/12在江湖燒烤，區長盧漢士和馬靜儀議員及眾多僑領和商家代表出席。第二次在華埠廣場和不同的店，這次主要外媒包括 NBC、ABC、WGN等參加報道，老四川贊助了來老四川進餐所有的老外。第三次：在星光酒家，芝加哥市政府，伊州餐飲協會代表和伊州儀員Tony，區長盧漢士及眾多僑領代表和朋友參加，第四次：在皇上皇酒家，國會議員戴維斯，趙建總領事，市政府代表及眾僑領代表參加，這次的新聞發布會在湘鄉香是第五次活動。非常感謝大家為“我愛唐人街”活動的建言獻策。

慶祝亞裔月及“我愛唐人街”系列活動將於5月16日（12pm-3pm）在中國城華埠...
慶祝亞裔月及“我愛唐人街”系列活動將於5月16日（12pm-3pm）在中國城華埠廣場舉行。

芝加哥 華埠 亞裔

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