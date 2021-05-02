AARP樂齡會為亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 舉辦新冠病毒遠程市民大會

六位演講嘉賓演講重點均說明接種疫苗的重要性。

AARP樂齡會日前舉辦了一個全國性的關於 “新冠病毒，疫苗 ，以及亞裔美國 人和太平洋島民” 的新冠病毒遠程市民大會。現場直播的活動包括了衛生專家小組的討論，他們還回答了來自全國各地的支持者的有關以下話題的現場問題：如何保持安全和免受新冠病毒感染以及如何防止其進一步傳播的最新信息，病毒變種和疫苗，疫苗的分發以及識別錯誤信息和欺詐的方法。

演講嘉賓包括：•美國衛生與公共服務部的Adelaida M. Rosario中尉；•加州大學舊金山分校醫學教授Alka Kanaya博士；•美國菲律賓護士協會（PNAA）主席Mary Joy Garcia- Dia博士；•AARP樂齡會亞裔，太平洋島民受眾策略的多元化，平等與包容性副總裁Daphne Kwok專家小組由PBS NewsHour的國家通訊員John Yang主持。

COVID-19對社區的影響，嘉賓們首先承認了亞裔美國人，夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）社區在疫情期間面臨的獨特挑戰。 發言者一致認為，由於語言障礙，對計算機技朮的了解程度低，不實的信息，對政府的不信任以及對疫苗和疫苗背后的科學的誤解，AANHPI在獲取有關疫情和疫苗的供應情況信息方面存在問題 。 發言者們還認識到應對這些挑戰有不衕的解決方案和方法。

Rosario博士說：“ AANHPI社區非常多樣化，因此，沒有一種一刀切的溝通方式。”

許多發言者分享道，以社區自己的語言制作宣傳材料以及通過社區組織中可信賴的領導者或本地衛生中心的可信賴的工作人員共享這些材料來共享信息時，對社區很有幫助。

Rosario博士評論說：“ HHS一直在使用相關語言編寫多種印刷材料和線上材料，以便我們以其母語向社區傳播。HHS也正在進入更小一級的族群，包括美屬薩摩亞人和一些較小的島嶼。”

亞裔美國人社區還面對著特殊的障礙，自2020年3月以來反亞裔仇恨犯罪的數量不斷增加。

“除了疫情之外，由於種種刻板印象，現在人們針對亞裔美國人社區的消極情緒也越來越高，這是非常不幸的，”Rosario博士說。“從某種意義上看，這對我們所有亞裔美國人社區成員來說是“雙重疫情”，因為除了健康危機之外，他們還要應對所有這些可怕的歧視。我們社區正在經曆的不成比例的心理健康影響是需要被關注到的。”

Kwok代表AARP樂齡會譴責仇恨罪：“ AARP樂齡會強烈譴責所有出於種族動機的暴力和騷擾，AARP樂齡會與亞裔美國人社區站在同一陣線上。種族主義是公共衛生問題。” 她補充說，襲擊一直在“引起恐懼，特別是對我們的年長成員而言，這種恐懼使他們無法進行醫療預約和接種疫苗。幸運的是，我知道有志願者在當地提供幫助，例如陪伴長者去他們的預約。”

Kwok重申AARP樂齡會致力於通過制作翻譯材料來支持AAPI的老年人及其家人。AARP樂齡會州辦事處也與AAPI社區在地方一級合作。五月即將舉行一個 #StopAsianHate的論壇。 “打破模范少數族裔迷思以及永久的外國人形象非常重要。” Kwok表示，“而且重要的是要講述亞裔美國人和太平洋島民的曆史：自美國南北戰爭以來，我們在美國所做的貢獻。”

COVID-19還以不同的方式對醫療保健專業人員和前線工作人員產生了負面影響。一個PNAA調查幫助Garcia-Dia博士認識到“我們的護士面臨的挑戰以及我們如何擺脫這些沮喪感，在經曆[COVID-19感染]而幸存后感到的精神傷害，以及由於疫情沒有結束而感受到的沮喪。” PNAA啟動了‘韌性計划’ ，以幫助其護士長期恢復社交和情感狀態。PNAA還通過Justly Project發送了一項調查，以了解如何使他們的護士感到更加被感謝。

“簡單的感謝將使我們感覺更好。” Garcia-Dia博士說這是他們機搆依據回復發現的， “我們將用五月整個月慶祝護士周。我們希望與會觀眾會向我們所有的護士或醫療保健和必要的工作人員表達感謝，因為它會更加堅定他們最初選擇衛生保健行業的原因：照顧病人和挽救生命。我們知道，只有每個人都能盡自己的一份力量來平緩曲線，我們才能做我們的工作。因此，照顧好自己，接種疫苗將會是巨大的幫助。”

臨床試驗-專家小組說道AANHPIs是疫苗臨床試驗的一部分。實際上，即使Yang自己有建在的慢性疾病，他本人還是親自尋求并申請了臨床試驗。Yang說：“我尋找了申請臨床試驗的機會，最終參加了Moderna臨床試驗。”

這時候，Kanaya博士分享了讓有色人種和ANHHPI參與這些臨床試驗以及所有藥物和藥物的臨床試驗的重要性。

“無論是疫苗研究還是阿爾茨海默氏病研究，我們在所有類型的研究中都需要更多的ANHNHPI代表。我們需要改變這種言論，”金谷博士說。“特別是在藥物試驗和疫苗試驗中，必須有來自不同群體和社區的代表，這一點非常重要，因為除非我們有足夠多的試驗參與者，否則我們無法看到在代謝藥物的方式或我們的身體對疫苗的免疫反應方面可能存在某些生物學差異。”

Kanaya分享到，至少有4-5％的亞裔美國人參加了美國的莫德納公司的臨床試驗，以及在世界各地進行的輝瑞臨床試驗。 雖然結果表明在亞裔美國人與其他人群之間未發現疫苗功效或副作用的差異，但她警告說，結果僅基於試驗中的1400-1,600人的小樣本。

Kanaya博士仍然說：“這至少讓我感到欣慰，因為他們知道這些研究中有一定的代表性。但是我們可以做得更好。”

欺詐和詐騙-自疫情以來，新冠病毒以及疫苗欺詐和詐騙的數量驚人地增加。 作為關注這些問題的公共衛生專業人員，Rosario博士指出，每個州都有一個衛生部門網站，其中包含有關授權疫苗提供者的最新信息。 FDA的網站還分享了最新的疫苗緊急授權。 如果有人需要驗證信息，疾病預防控制中心還分享了一份值得信賴的醫療專業人員的名單。 Rosario鼓勵每個人保持警惕，并尋求當地可信賴的資源來尋求幫助，以審查或核實可疑的索賠或潛在的欺詐或欺詐行為。

最后要點，-所有專家小組成員覺得最關鍵的是什么？接種疫苗是很重要的。

Rosario博士說：“疫苗的益處遠大於風險。充滿信心地回到您的正常生活，確保您不會住院，死亡不會是迫在眉睫的威脅，而且您可以與親人在一起。 這是回到我們所知道的生活的重要一步。”

Kanaya博士說：“ 接種疫苗。 讓周圍的人也接種疫苗。幫助與您聯系的任何人接種疫苗。 我們需要每個人都參與其中。 重要的是要與周圍認識的人一起發揮自己的影響力，因為我們正在努力為世界接種疫苗。 每多一個人就可以使我們的生活恢復正常更近一步。”

Garcia- Dia博士說：“與社區中的人們進行真誠的交談，并進行傾聽，您可以信任并與他們分享經驗。這確實是我們的機會。我們可以停止疫情的發展。讓我們成為該解決方案的一部分，并讓它成為防止COVID-19傳播的機會。接種COVID -19疫苗保護你，你的家人和我們的社區。”

有關疫苗的詳細信息，在這里你可以為一個注冊，和AARP樂齡會如何繼續保護美國的老年人在大流行期間50+，請訪問aarp.org/coronavirus。

關於AARP樂齡會

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固并加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜志》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org 或關注AARP樂齡會微信公眾號 。