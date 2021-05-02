我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

AARP COVID-19疫苗遠程會議 “冠狀病毒，疫苗，亞裔美國人和太平洋島民”

本報芝加哥訊
AARP COVID-19疫苗遠程會議主講嘉賓。
AARP COVID-19疫苗遠程會議主講嘉賓。

AARP于日前舉辦了一個國家冠狀病毒遠程會議，重點討論冠狀病毒，疫苗亞裔美國人和太平洋島民。會議由PBS NewsHour國家通訊員John Yang主持，并有6位演講者包括：美國公共衛生局中尉，美國衛生與公共服務部外科醫生辦公室阿德萊達·羅薩里奧（Adelaida M. Rosario）博士，亞太地區島民醫師全國委員會（NCAPIP）主席兼首席執行官溫斯頓·黃（Winston Wong），醫學博士DNP瑪麗·喬·加西亞·迪亞（Mary Joy Garcia-Dia），美國菲律賓護士協會（PNAA）主席，就如何保持安全并受到冠狀病毒保護并防止其進一步擴散作了深度發言，并向大家說明病毒變體和疫苗，包括其有效性及其工作方式。疫苗分發，包括聯邦，州和地方政府為老年人和有色人種進行分發工作的方式。以及怎樣識別錯誤信息，欺詐和欺詐的方法。

關於AARP：AARP是美國最大的非營利性，無黨派組織，致力於向50歲以上的人們賦予其選擇隨年齡增長的生活方式的權力。 AARP在全國范圍內擁有近3800萬成員，它加強了社區并倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。 AARP還生產全國最大的發行出版物：AARP The Magazine和AARP Bulletin。要了解更多信息，請訪問www.aarp.org或在社交媒體上關注@AARP和@AARPadvocates。請關注我們@AARPAAPI以獲取更多新聞和視頻。

6位演講者均重點講述注射疫苗的重要性。
6位演講者均重點講述注射疫苗的重要性。

美國 疫苗 亞裔

上一則

Marriott芝加哥中国城万豪春山酒店正式開業

下一則

慶祝母親節 響應地球日環保味全送您環保袋

延伸閱讀

印度5月起開放所有成年人接種疫苗

印度5月起開放所有成年人接種疫苗
錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效

錯過第二劑疫苗？專家：首劑後8至12周打第二劑都有效
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡

75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡
注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打

注射疫苗免預約 洛縣允許隨到隨打
新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高