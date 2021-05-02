AARP COVID-19疫苗遠程會議 “冠狀病毒，疫苗，亞裔美國人和太平洋島民”

AARP COVID-19疫苗遠程會議主講嘉賓。

AARP于日前舉辦了一個國家冠狀病毒遠程會議，重點討論冠狀病毒，疫苗 ，亞裔美國 人和太平洋島民。會議由PBS NewsHour國家通訊員John Yang主持，并有6位演講者包括：美國公共衛生局中尉，美國衛生與公共服務部外科醫生辦公室阿德萊達·羅薩里奧（Adelaida M. Rosario）博士，亞太地區島民醫師全國委員會（NCAPIP）主席兼首席執行官溫斯頓·黃（Winston Wong），醫學博士DNP瑪麗·喬·加西亞·迪亞（Mary Joy Garcia-Dia），美國菲律賓護士協會（PNAA）主席，就如何保持安全并受到冠狀病毒保護并防止其進一步擴散作了深度發言，并向大家說明病毒變體和疫苗，包括其有效性及其工作方式。疫苗分發，包括聯邦，州和地方政府為老年人和有色人種進行分發工作的方式。以及怎樣識別錯誤信息，欺詐和欺詐的方法。

關於AARP：AARP是美國最大的非營利性，無黨派組織，致力於向50歲以上的人們賦予其選擇隨年齡增長的生活方式的權力。 AARP在全國范圍內擁有近3800萬成員，它加強了社區并倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。 AARP還生產全國最大的發行出版物：AARP The Magazine和AARP Bulletin。要了解更多信息，請訪問www.aarp.org或在社交媒體上關注@AARP和@AARPadvocates。請關注我們@AARPAAPI以獲取更多新聞和視頻。