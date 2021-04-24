我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

速度驚人！氣候暖化 密西根湖深水10年升高0.06度

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

今年的地球日剛剛結束，在越來越多人重視環保的趨勢下，一項新的研究卻顯示，氣候變化正以驚人的速度加快密西根湖深水處的溫度升高。

NOAA大湖環境研究實驗室(NOAA's Great Lakes Environmental Research Lab.)的物理學家安德森(Eric Anderson)說，這個數據讓人驚訝，「我們發現不但湖裡深水處的溫度升高，而且連在冬季期間，湖水溫度也仍在上升」。

NOAA從30年前就在密西根湖的南邊設立了深水溫度監測站，從1990年起，偵測溫度的themistor一直在記錄水溫，這項長期的監測數據指出，過去10年來，湖水表面水溫在夏季期間約提高了攝氏0.5度，比起海水升溫的幅度更快更高，令人更擔心的是，湖水下100尺處的水溫，十年來提高了攝氏0.06度。

安德森說，攝氏0.06度聽起來不高，但以湖水深處來說，這種升幅「非常明顯」。

密西根湖是目前世界上唯一設置深水測量數據的大湖，多年來研究氣候變化對密西根湖與自然棲息地的湖水生態科學家威林克(Phil Willink)說，不斷上升的水溫已經對整個生態系統帶來立即威脅，五大湖的許多特有物種都需要冷水才能生存。

他說，變暖的湖不但影響湖水生物的多樣性，而且水溫的提也將使湖區的冬季逐漸變暖，他解釋，氣候變暖將使冬天結冰的情況減少，也會導致湖岸侵蝕的情況日益嚴重，也會帶來更多雨雪，而「我們現在看到的變化，只是未來問題的冰山一角」。

上一則

麻州2022屆高中畢業生 可免考MCAS

下一則

新州戶外享美食 特色景觀餐廳看這裡…

延伸閱讀

跪頸案╱ 沙文仍可領100萬退休金 部分由納稅人埋單

跪頸案╱ 沙文仍可領100萬退休金 部分由納稅人埋單
國泰銀行與UCLA合作完成「美中經濟報告2021」

國泰銀行與UCLA合作完成「美中經濟報告2021」
國泰銀行、UCLA發布 美中經濟疫後發展報告

國泰銀行、UCLA發布 美中經濟疫後發展報告
拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺
馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊
馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

熱門新聞

零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪