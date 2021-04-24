速度驚人！氣候暖化 密西根湖深水10年升高0.06度

今年的地球日剛剛結束，在越來越多人重視環保的趨勢下，一項新的研究卻顯示，氣候變化正以驚人的速度加快密西根湖深水處的溫度升高。

NOAA大湖環境研究實驗室(NOAA's Great Lakes Environmental Research Lab.)的物理學家安德森(Eric Anderson)說，這個數據讓人驚訝，「我們發現不但湖裡深水處的溫度升高，而且連在冬季期間，湖水溫度也仍在上升」。

NOAA從30年前就在密西根湖的南邊設立了深水溫度監測站，從1990年起，偵測溫度的themistor一直在記錄水溫，這項長期的監測數據指出，過去10年來，湖水表面水溫在夏季期間約提高了攝氏0.5度，比起海水升溫的幅度更快更高，令人更擔心的是，湖水下100尺處的水溫，十年來提高了攝氏0.06度。

安德森說，攝氏0.06度聽起來不高，但以湖水深處來說，這種升幅「非常明顯」。

密西根湖是目前世界上唯一設置深水測量數據的大湖，多年來研究氣候變化對密西根湖與自然棲息地的湖水生態科學家威林克(Phil Willink)說，不斷上升的水溫已經對整個生態系統帶來立即威脅，五大湖的許多特有物種都需要冷水才能生存。

他說，變暖的湖不但影響湖水生物的多樣性，而且水溫的提也將使湖區的冬季逐漸變暖，他解釋，氣候變暖將使冬天結冰的情況減少，也會導致湖岸侵蝕的情況日益嚴重，也會帶來更多雨雪，而「我們現在看到的變化，只是未來問題的冰山一角」。